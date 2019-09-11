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死囚吳慶陸病歿安寧病房 國內死囚剩39人

2019-09-11 13:36聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

15年前吳慶陸因缺錢花用，夥同呂文昇侵入民宅殘酷殺害黃姓老夫婦劫財，兩人均被判處死刑定讞，被關在台中看守所，吳慶陸去年確認罹患胃癌末期，但他拒絕化癌，住進中監培德醫院安寧病房，本月7日凌晨病歿。

60歲的吳慶陸是今年第二個病歿的死囚，而今年一個病歿的死囚是郭旗山，郭於2010年間，縱火燒燒嘉義縣溪口鄉前溪東村長邱敏雄家，燒死村長的妻子和兩個孫子，被判處死刑定讞，郭因罹敗血症，4月6日病歿。

今年國內等待槍決的死囚共41人，扣除郭旗山、吳慶陸病歿，國內死囚剩39人。

判決書指出，在市場殺雞的吳慶陸因欠地下錢莊錢，找賣鵝的呂文昇想辦法。兩人相中呂的舊識，住在台中市北屯的黃姓老夫婦，他們有多棟不動產，以收租度日，生活富裕。

2004年1月7日中午，呂文昇、吳慶陸到黃庭夫婦住處，夫婦倆招呼兩人入屋聊天，呂趁機拿出預藏西瓜刀向老夫婦「借款」50萬元，老夫婦不肯，呂即猛割老先生的頸部，致其不支倒地；老太太想打電話報警，但被吳慶陸抓住，以美工刀等刺其頭部、頸部、背部多刀。為逼老夫婦說出財物放置地點，吳、呂甚以以小刀凌遲。

老太太呼救，兩人將剪刀插入老太太的頸部不拔出來，老先生氣管也被切斷，兩人遇害時都已76歲。吳、呂搜刮1萬2000元後場逃逸。至2006年間，吳、呂被判處死刑定讞，被關在台中看守所。

死刑犯吳慶陸本來被法務部列在執行名單，但因廢死聯盟緊急補狀而暫緩執行，吳在看守所期間表現正常，去年確認罹患胃癌末期，他拒絕接受化癌，住進中監培德醫院安寧病房，至9月7日凌晨病歿，家屬無意見，領回遺體處理後事。

吳慶陸因缺錢花用侵入民宅殘酷殺害黃姓老夫婦劫財，被判處死刑定讞，吳慶陸去年確認罹...
吳慶陸因缺錢花用侵入民宅殘酷殺害黃姓老夫婦劫財，被判處死刑定讞，吳慶陸去年確認罹患胃癌末期，但他拒絕化癌，住進台中監獄培德醫院安寧病房，本月7日凌晨病歿。吳是今年病歿的第二個死囚 。圖／ 本報資料照。
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死囚死刑胃癌
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