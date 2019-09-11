死囚吳慶陸病歿安寧病房 國內死囚剩39人

2019-09-11 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



15年前吳慶陸因缺錢花用，夥同呂文昇侵入民宅殘酷殺害黃姓老夫婦劫財，兩人均被判處死刑定讞，被關在台中看守所，吳慶陸去年確認罹患胃癌末期，但他拒絕化癌，住進中監培德醫院安寧病房，本月7日凌晨病歿。

60歲的吳慶陸是今年第二個病歿的死囚，而今年一個病歿的死囚是郭旗山，郭於2010年間，縱火燒燒嘉義縣溪口鄉前溪東村長邱敏雄家，燒死村長的妻子和兩個孫子，被判處死刑定讞，郭因罹敗血症，4月6日病歿。

今年國內等待槍決的死囚共41人，扣除郭旗山、吳慶陸病歿，國內死囚剩39人。

判決書指出，在市場殺雞的吳慶陸因欠地下錢莊錢，找賣鵝的呂文昇想辦法。兩人相中呂的舊識，住在台中市北屯的黃姓老夫婦，他們有多棟不動產，以收租度日，生活富裕。

2004年1月7日中午，呂文昇、吳慶陸到黃庭夫婦住處，夫婦倆招呼兩人入屋聊天，呂趁機拿出預藏西瓜刀向老夫婦「借款」50萬元，老夫婦不肯，呂即猛割老先生的頸部，致其不支倒地；老太太想打電話報警，但被吳慶陸抓住，以美工刀等刺其頭部、頸部、背部多刀。為逼老夫婦說出財物放置地點，吳、呂甚以以小刀凌遲。

老太太呼救，兩人將剪刀插入老太太的頸部不拔出來，老先生氣管也被切斷，兩人遇害時都已76歲。吳、呂搜刮1萬2000元後場逃逸。至2006年間，吳、呂被判處死刑定讞，被關在台中看守所。