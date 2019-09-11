越南移工大陸打工賺錢換偷渡來台打工海巡查獲

2019-09-11 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



海巡署偵防分署嘉義查緝隊與移民署南投縣專勤隊，9日在南投縣埔里鎮一處建築工地，查獲從大陸偷渡入境的1名越南男移工偷渡犯，調查發現，這名移工去年來台非法打工被查獲遣送出境，他為逃避查緝，先進大陸當漁工賺錢，再搭大陸漁船偷渡來台打工，仍難逃法網，今天將他依違反入出國及移民法移送地檢署法辦。

查緝隊說，東南亞移工非法來台，主要透過合法婚姻、移工、觀光、求學管道入境，但近年來部分移工為逃避查緝，轉為搭船偷渡管道，從大陸地區搭漁船偷渡至台灣沿岸，再由國內人蛇集團接應上岸打工。

落網越南移工偷渡犯供稱，越南薪資低、生活條件差，台灣打工賺錢多，他先從越南到大陸擔任漁工，賺錢謀生，以擔任漁工3個月的薪資，共計美金1800元為代價，由大陸漁船載運來台偷渡上岸。

但他對上岸地點及偷渡人數，都供稱不清楚，交通及生活住宿由接應上岸的人安排，嘉義查緝隊獲報會同移民署南投縣專勤隊，在南投縣埔里鎮一處建築工地查獲，查緝隊將持續追查其他共犯及幕後人蛇集團。