北市廈門街調酒師命案 死者女友與閨蜜4人再獲不起訴

2019-09-11 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北一名女子劉佳佳（21歲）去年1月間因夜唱晚歸與辛姓調酒師男友（38歲）吵架，劉女心情不好找閨密黃怡瑄（21歲）哭訴，卻讓辛男引來殺身之禍。台北地檢署去年依殺人、傷害罪起訴楊蔡蓂葦等4人，但劉女及黃女4人涉教唆部分罪嫌不足不起訴，經高檢署發回續查，北檢今再度不起訴4人。

檢警調查，劉佳佳和辛男同居在中正區廈門街一處頂樓加蓋出租房，去年1月27日晚間劉女去文山區好樂迪夜唱晚歸，因此與辛男吵架，劉女轉向黃女訴苦；隔日早上劉女在住家樓下的牯嶺公園等待黃女，不料出現助陣男子隨同現身，表示要幫忙出頭。

劉女、黃女及助陣男子在公園內發生爭執，惡煞們嗆傷「你們現在是怎樣」，動手搶走劉女鑰匙，並沿著巷弄一家一家試著開門，找到正確大門後，衝上樓找辛男作勢尋仇。

雙方在屋內發生口角和肢體衝突，過程中有人拿刀刺向辛男背部，導致大量出血，女生哭著打電話報案，惡煞逃離現場，消防人員到場將人送醫，急救後宣告不治。

去年8月31日，北檢依殺人罪起訴楊蔡蓂葦；另依傷害罪起訴涉嫌動手傷人的楊蔡蓂萱、林耿安、林琨胤等3人。劉女和閨蜜黃怡瑄等4女則因罪證不足，獲不起訴。

辛男家屬認為，劉佳佳等在場人士是共犯，向高檢署聲請再議。高檢署發回北檢續查，檢方重新調查後，查出當時劉女見情況失控，不願交出住家鑰匙，但眾人仍強奪鑰匙逐戶找辛，還大喊「找到了！」

檢方認為，劉女有拒絕友人去找辛男，LINE通訊軟體還對有人說：「你不要鬧了！我想好聚好散！」而同行的黃女也曾半途想脫隊，查無劉女等人參與教訓或傷害殺人犯意，今2度不起訴4人。