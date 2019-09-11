影／找架吵！台中夜店舞池爆糾紛 警抓7人回所拘束

2019-09-11 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市南屯區知名夜店今天凌晨3時許傳出酒客糾紛，經查是消費者在舞池中因推擠而爆發衝突，警方獲報到場後前往，查處過程中，有涉案酒客看到警察要帶人，不斷說「不是我、不是我」，也有涉案人高分貝告官「是他找我們吵架」，警方將涉嫌滋擾的胡姓男子等7人帶回派出所，7人因情節未達違反社維法程度，依警職法權限讓7人強制拘束，冷靜情緒。

警方調查，南屯區大觀路夜店今天凌晨3時許傳出有消費者肢體糾紛，因當時夜店外有設臨檢站，現場警員前往查處，發現夜店二樓的消費者有推擠衝突，警方詢問後，帶回胡姓男子（19歲）等涉案7人，案發原因是胡與吳姓男子（24歲）在二樓舞池跳舞時，不滿人多遭推擠，而與許姓（19歲）、王姓（21歲）男子起口角，另外曹姓、鄭姓、曾姓友人上前勸阻無效，才讓場面失控。

台中市第四警分局表示，當時為免事端擴大引發其他酒客騷動，迅速控制現場，並依警察職權行使法將行為失檢等7人強制帶所管束，現場秩序立即恢復正常。對於夜店滋生可能衍生暴力事件，需強勢展現公權力，雖然涉案胡等7人未涉及肢體衝突，無法依社會秩序維護法裁罰，但仍依警察職權行使法強制規定管束，在所限制涉案人自由，以收遏阻之效。