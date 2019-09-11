親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

影／找架吵！台中夜店舞池爆糾紛 警抓7人回所拘束

2019-09-11 10:14聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市南屯區知名夜店今天凌晨3時許傳出酒客糾紛，經查是消費者在舞池中因推擠而爆發衝突，警方獲報到場後前往，查處過程中，有涉案酒客看到警察要帶人，不斷說「不是我、不是我」，也有涉案人高分貝告官「是他找我們吵架」，警方將涉嫌滋擾的胡姓男子等7人帶回派出所，7人因情節未達違反社維法程度，依警職法權限讓7人強制拘束，冷靜情緒。

警方調查，南屯區大觀路夜店今天凌晨3時許傳出有消費者肢體糾紛，因當時夜店外有設臨檢站，現場警員前往查處，發現夜店二樓的消費者有推擠衝突，警方詢問後，帶回胡姓男子（19歲）等涉案7人，案發原因是胡與吳姓男子（24歲）在二樓舞池跳舞時，不滿人多遭推擠，而與許姓（19歲）、王姓（21歲）男子起口角，另外曹姓、鄭姓、曾姓友人上前勸阻無效，才讓場面失控。

台中市第四警分局表示，當時為免事端擴大引發其他酒客騷動，迅速控制現場，並依警察職權行使法將行為失檢等7人強制帶所管束，現場秩序立即恢復正常。對於夜店滋生可能衍生暴力事件，需強勢展現公權力，雖然涉案胡等7人未涉及肢體衝突，無法依社會秩序維護法裁罰，但仍依警察職權行使法強制規定管束，在所限制涉案人自由，以收遏阻之效。

台中市第四警分局呼籲，對於發生於夜店及各種形式暴力事件，包括肢體及言語的防處都非常重視，一經發生即速處置，此案雖非街頭暴力，為防患未然，仍以最高效率進入店內排除。呼籲業者平時加強自主管理，消費者亦應保持理性，對於可能滋生暴力行為，警方處置絕不手軟，毋須觀望。

台中市南屯區大觀路夜店今天凌晨傳出酒客在舞池爆發糾紛，警方帶回7人涉案人回派出所...
台中市南屯區大觀路夜店今天凌晨傳出酒客在舞池爆發糾紛，警方帶回7人涉案人回派出所，依警職法強制拘束。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市南屯區大觀路夜店今天凌晨傳出酒客在舞池爆發糾紛，警方帶回7人涉案人回派出所...
台中市南屯區大觀路夜店今天凌晨傳出酒客在舞池爆發糾紛，警方帶回7人涉案人回派出所，依警職法強制拘束。記者陳宏睿／翻攝
分享

夜店警察台中市
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

海巡逮偷跑進口大陸活鮑業者 裁處沒收保證金71萬元

2019-09-11 09:03

殉職警未婚妻陳情總統 基層：績效主義不改都是空談

2019-09-11 00:18

殉職警未婚妻陳情總統 悲訴「檢討績效制度」

2019-09-11 00:14

安全掛帥 別為一支嘉獎斷送一條命

2019-09-11 00:21

男身中16刀被丟包醫院死亡 神秘1男1女送他急診

2019-09-10 20:03

與男友合謀弒母 情侶被求重刑

2019-09-11 00:27

取消棒子 別讓獎勵變冒險誘因

2019-09-11 00:25

影／惡鄰持棍K人醉嗆打到斷 被害男被打到骨折

2019-09-10 20:49

影╱繩索纏繞意外 3印籍漁工受傷其中1人斷腿

2019-09-10 19:27

殉職警未婚妻千字陳情 蔡英文呼籲國人：千萬不要酒駕

2019-09-10 18:12

女友電話突傳尖叫就斷訊 竟是惡鄰行搶

2019-09-10 17:51

追車殉職警妻千言文 基層警喊：不要一命換一嘉獎

2019-09-10 16:14

影／20歲媽媽打的？1歲多女童感冒送醫 驚見全身瘀青

2019-09-10 15:22

「老婆恨爸媽，我當然敢殺」大社命案小情侶遭求處重刑

2019-09-10 14:34

殉職警未婚妻陳情蔡總統 警署：酒駕照抓、取消績效

2019-09-10 14:29

國中少女糾眾鬥毆 起因只為被傳交往複雜

2019-09-10 13:08

直播主連千毅傳遭留言恐嚇「擊殺」 警鎖定1對象

2019-09-10 12:25

女童腿骨外露慘死 律師：他天真認為去國術館可喬好

2019-09-10 12:19

懇請蔡英文！ 殉職警未婚妻深夜千字文喊話

2019-09-10 10:40

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

影╱Gogoro遭開山刀砍得稀爛 疑嫌不滿被規勸才失控暴走

2019-09-10 19:44

「老婆恨爸媽，我當然敢殺」大社命案小情侶遭求處重刑

2019-09-10 14:34

陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗

2019-09-10 14:32

逢甲煎包妹曝近況！4姊妹顏值逆天 網：還缺女婿嗎

2019-09-10 20:00

新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單

2019-09-10 12:18

影╱貨車後車斗門擊中對向騎士 男子墜地枉死

2019-09-10 19:25

為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天

2019-09-10 12:27

情侶溺斃蘭潭水庫 生前還在堤防上比愛心

2019-09-10 14:58

蘭潭水庫溺斃多有「鯉魚精」害人？ 警方：無稽之談

2019-09-10 11:11

女童腿骨外露慘死 律師：他天真認為去國術館可喬好

2019-09-10 12:19

懇請蔡英文！ 殉職警未婚妻深夜千字文喊話

2019-09-10 10:40

鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年

2019-09-10 15:12

三兄弟熱血騎車環島原因好幽默 網笑：再下去會變貪吃蛇

2019-09-10 14:24

搭火車暈坐博愛座 她寫紙條放腿上沒人叫醒被暖翻

2019-09-10 22:02

追車殉職警妻千言文 基層警喊：不要一命換一嘉獎

2019-09-10 16:14

老翁開轎車遭2大卡車左右夾撞 車體變形受困飽受驚嚇

2019-09-10 11:49

台南女子到商店拿糖果未結帳被PO上網 店家：限3天還錢

2019-09-10 11:14

直播主連千毅傳遭留言恐嚇「擊殺」 警鎖定1對象

2019-09-10 12:25

獨／免職後再判有罪 林俊佑：將持續爭取公平正義

2019-09-10 23:21

影／女騎士路過取走愛犬骨灰存花盆 寵物店主：快還我

2019-09-10 13:04

墾丁逮2人乘膠筏潛水打魚 20公斤漁獲合計至少罰6萬元

2019-09-10 10:55

騎車跨越雙白線出車禍 女面對求償稱：我傷更重

2019-09-10 17:06

男身中16刀被丟包醫院死亡 神秘1男1女送他急診

2019-09-10 20:03

女顧客買咖啡豆遭偷拍 查出烘豆坊老闆安裝密錄器

2019-09-10 10:45

離婚要監護權 卻把2歲女童打到全身是傷

2019-09-10 12:10

獨／有金莎癖？ 男當「金莎大盜」狂偷賣場巧克力

2019-09-10 11:48

推薦參選人涉賄定讞 民進黨連坐遭罰115萬元

2019-09-10 19:14

女童看成人影片「想像」被玷辱？他一審重判 二審無罪

2019-09-11 09:02

影／汽車雙黃線違規迴轉 機車騎士未剎車直接撞上

2019-09-10 12:50

水利會怒了！劣果文旦丟灌溉水圳 恐涉重刑

2019-09-11 09:16

越南特種兵當非法移工 海巡人員辛苦奔跑逮到飛毛腿

2019-09-10 10:43

影／惡鄰持棍K人醉嗆打到斷 被害男被打到骨折

2019-09-10 20:49

男童突抽搐窒息 員警急協助送醫

2019-09-10 16:49

影╱北機隊長好悍 親率海巡艦隊趨陸船守護萬里蟹

2019-09-10 13:32

女友電話突傳尖叫就斷訊 竟是惡鄰行搶

2019-09-10 17:51

殉職警未婚妻陳情蔡總統 警署：酒駕照抓、取消績效

2019-09-10 14:29

偷拍裸照強逼聽障女嘿咻 貨運司機判關7年半定讞

2019-09-10 11:31

影╱電扶梯偷拍女子裙底 男被正義哥當場抓包

2019-09-10 19:13

看電影遭熊抱 妙齡女一句「我很兇」嚇退色老闆

2019-09-10 16:12

475名志願役士兵不滿廢物說怒提告 網紅陳沂獲不起訴

2019-09-10 19:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top