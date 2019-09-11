海巡逮偷跑進口大陸活鮑業者 裁處沒收保證金71萬元

2019-09-11 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



海巡署偵防分署基隆查緝隊今年4月間，查獲大陸進口活鮑魚174公斤，涉嫌違反食品安全衛生管理法案，衛生福利部處分出爐，裁處業者暫停受理輸入產品具結先行放行之申請1年，沒收保證金71萬餘元。

海巡署偵防分署基隆查緝隊與新北市政府警察局汐止分局社后派出所、林口分局偵查隊等單位組專案小組，並會同衛生福利部、桃園市政府衛生局，在今年4月19日查獲大陸進口未經檢驗之活鮑魚174公斤，全案訊後依違反食品安全衛生管理法函送主管機關。

行政院長蘇貞昌今年曾訪視貢寮地區了解鮑魚產銷情形時，當時院長指示針對鮑魚傾銷行為加強了解與限制，加強進口鮑魚及相關食品的用藥檢驗，以阻絕違法走私進口。

經查緝調查發現，有業者自台北港合法進口大陸活鮑魚800公斤，經追查發現活鮑魚於進口時，業者指派兩輛貨車等待接貨，專案小組實施跟監時發現，其中一輛貨車將載運之活鮑魚送往桃園市大園區的不知名倉庫囤放，而非運送前往「具結先行放行」之登記處所，專案小組立即至該倉庫實施檢查，發現業者涉嫌違反「具結先行放行」之規定，擅自移動其中未經檢驗合格之「大陸進口活鮑魚 」共計174.98公斤。