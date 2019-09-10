長興老董豪宅強盜案 主嫌張朝亮聲押

2019-09-10 23:19 中央社 高雄10日電



長興材料高姓老董豪宅強盜案主嫌張朝亮、涉嫌銷贓的王姓男子及施姓女子昨落網，今被警方送辦，訊後，張深夜被檢察官向法院聲請羈押，王男新台幣3萬元交保，施女被限制住居。

位於高雄市鳥松區的高家豪宅8月29日遭張朝亮夥同周姓男子持槍闖入，控制屋內2男、4女共6名園丁，洗劫屋內金飾、外幣等財物後，張、周2人搶走園丁機車逃逸，離去前帶走現場監視器主機，警方專案小組陸續逮捕3男1女，其中7日落網的周男已在押，張朝亮等3人昨天陸續落網。

仁武警分局調查，張、周2嫌得手後贓物交由王男及施女銷贓，周男7日在台中落網，張男昨天在桃園市藏匿處在睡夢中被捕，當場並起出少許海洛因、安非他命、犯案用疑似改造手槍、疑似贓款等，張傍晚被警方依強盜及毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢察官訊後，近深夜10時向橋頭地方法院聲押。

警方指出，張朝亮20年前犯下新光集團創辦人吳火獅長女吳如月豪宅等強盜案被判18年9月徒刑，服刑13年半後，去年初假釋出獄，後來因案被撤銷，淪為毒品等案通緝犯，如今重操舊業落網回籠。

另外，王男及施女被警方依贓物罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢察官訊後，諭知王男3萬元交保，施女限制住居。