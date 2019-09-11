殉職警未婚妻陳情總統 悲訴「檢討績效制度」

新北市汐止警分局汐止派出所警員薛定岳因追一輛可疑機車而殉職，他的未婚妻發文盼總統正視警察績效問題。 記者李奕昕／翻攝 分享 facebook

千字文陳情總統

新北市汐止警分局汐止派出所警員薛定岳上月追車殉職，他論及婚嫁的侯姓女友昨天在臉書寫下上千字陳情書，向總統蔡英文提出檢討警察績效制度、改善警察安全帽、加重酒駕及毒駕罰則、對執法人員傷害者加重其刑等建言，並懇請總統成為基層警察最堅強的後盾。

警署回應「獎勵取代壓力」

警政署昨回應將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改行政獎勵方式鼓勵員警執勤，減輕員警壓力。總統蔡英文昨晚也在臉書回應，對侯小姐在悲痛同時，還寫公開信為全體警察同仁的安全陳情表示感動。

薛的侯姓未婚妻貼文說，上級規定要有績效，包括偵破刑案、尋獲汽機車、抓色情、抓外勞、取締酒駕、告發違規等缺一不可，派出所長有壓力，員警就要拚了命去抓。希望改變績效制度，不要太多專案，以免增加員警體力負擔。

改善警用安全帽

侯女在貼文中對安全帽的安全提出連串質疑，她記得薛的安全帽戴了很久，為何頭部撞裂嚴重？是否未定期更換？安全性不夠？還是需要常更換？她更舉例，薛的同事上月被犯嫌推下樓，頭縫了三、四針，也是因為安全帽保護不夠，造成員警受傷。

她認為，台灣酒駕及毒駕罰則過輕，導致一犯再犯，貼文並以各國作法為例；美國各州針對廿一歲以下駕駛幾乎都有零容忍規定，酒駕吊銷駕照一年；在德國酒駕會被起訴，至少吊銷駕照九個月，判刑一年以下；在大陸血液酒精濃度超過百分之零點零二就算酒駕；日本對酒駕採連坐罰，有車輛提供、酒水提供及同乘罪；在新加坡嚴重肇事致死，要接受可怕的鞭刑。

建議加重傷警刑責

貼文懇請總統盡力幫她完成，以慰薛在天之靈。文末也建議修正刑法，對傷害執勤中的司法人員加重其刑，保護勞苦功高的司法人員，降低歹徒攻擊意圖，盼總統替基層員警改變不合適的制度。

蔡總統在臉書回應，針對酒駕、毒駕加重處罰、同車乘客連坐受罰的規定，新法規已分別在六、七月上路，政府會密切觀察新法規的實施成效，努力遏止酒駕、毒駕。

蔡總統說，事發當時已交代內政部長徐國勇針對員警執勤安全進行必要檢討。從配備到訓練，都要特別強化。例如：警察的安全帽雖符合ＣＮＳ國家標準規格，但能不能更安全？警政署會立刻進行檢討。