影／惡鄰持棍K人醉嗆打到斷 被害男被打到骨折

2019-09-10 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣南投市一名曾姓男子今上午準備騎車上班，卻遭鄰居持鐵棍暴打，他急忙抵抗且奔逃，但鄰居仍持續追打，還叫囂「要打到鐵棍斷才罷休」，直到曾男親友發現喝止才收手，但曾手腳已被打到像「麵龜」，還骨折，警方則已介入偵辦。

據瞭解，曾男今上午近7時出家門，打算騎車買完早餐就去上班，未料才跨上機車，就被人持鐵棍從後方襲擊，因背部、頭部遭亂棍暴打，他趕緊下車抵抗，對方因此發狂似的攻擊手臂和腿部，眼看無法對抗只好奔逃，未料對方仍持續追打。

曾表示，自己被打到躺在地上，手臂、腿部和身體都被狠打，對方甚至持棍猛敲他的頭，還好他上車前已戴上安全帽，不然恐怕會頭破血流；他的舅舅和表弟剛好看到出聲嚇阻，對方才收手，他則被送往草屯佑民醫院救治。

曾的手腳被打到像「麵龜」般嚴重浮腫，手部也被打到骨折，今下午被送進手術房開刀。曾說，2年前才搬來也沒結怨，不懂為何被打；曾男父親則說，這鄰居10多天前才拿鐮刀在巷內揮舞，嚇壞當地住戶，今天更持棍打他兒子，很可怕！