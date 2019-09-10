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桌球好手林昀儒回母校 與「刑事伯」友誼賽

2019-09-10 20:34聯合報 記者李奕昕╱即時報導

桌球選手林昀儒受刑事局邀請，今天下午回母校台北市內湖高工宣導反毒，他與校隊組隊，下場和刑事局長黃明昭帶領的「刑事伯隊」進行友誼賽，他將前往印尼參加桌球亞洲錦標賽，現場師生為他打氣加油。

刑事局表示，除了宣導吸毒危害及販毒刑責，邀請林昀儒代言反毒，現身說法分享釋放壓力管道，鼓勵青少年拒絕毒品誘惑。

桌球選手林昀儒（右）接受刑事局邀請，回母校台北市內湖高工宣導反毒，與刑事局長黃明...
桌球選手林昀儒（右）接受刑事局邀請，回母校台北市內湖高工宣導反毒，與刑事局長黃明昭（左）帶領隊伍進行友誼賽。圖／刑事局提供
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桌球選手林昀儒（右）接受刑事局邀請，回母校台北市內湖高工宣導反毒，與刑事局長黃明...
桌球選手林昀儒（右）接受刑事局邀請，回母校台北市內湖高工宣導反毒，與刑事局長黃明昭（左）帶領隊伍進行友誼賽。圖／刑事局提供
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桌球選手林昀儒接受刑事局邀請，回母校台北市內湖高工宣導反毒，與刑事局長黃明昭帶領...
桌球選手林昀儒接受刑事局邀請，回母校台北市內湖高工宣導反毒，與刑事局長黃明昭帶領隊伍進行友誼賽。圖／刑事局提供
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反毒毒品吸毒
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