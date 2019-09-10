選長興老董豪宅犯案 張朝亮稱不認識屋主

2019-09-10 20:45 中央社 高雄10日電



涉及長興材料高姓老董豪宅強盜案的張朝亮等人落網，張嫌20年前犯下新光集團創辦人吳火獅長女吳如月豪宅強盜案入獄，去年假釋，他供稱選高宅犯案因圍牆較好爬，並不認識屋主。

位於高市鳥松區的高家豪宅上月29日遭張朝亮夥同周姓男子持槍闖入，控制屋內2男、4女共6名園丁，洗劫屋內外幣、金飾等財物搶走園丁機車逃逸，犯案前後20餘分鐘，兩人離去前帶走現場監視器主機，警方專案小組陸續逮捕3男1女，其中7日落網的周男已在押，張朝亮等3人昨天落網後，今天傍晚移送橋頭地檢署偵辦，檢察官將漏夜偵訊。

仁武警分局調查，張、周兩人當天搭計程車到現場翻牆犯案，兩人之前待過高雄，周更在高雄工作多年，與犯案現場有地緣關係，但兩人如何認識並共謀犯案仍有待進一步釐清。

至於本案是否「內神通外鬼」，警方指出，張、周2嫌落網後都供稱當地豪宅都是深宅大院，只有高宅外面圍牆有座變電箱，較易攀爬闖入，事先跟被害人不認識，也不知屋主是誰。

張、周2嫌得手後贓物交由王男及施女銷贓，兩人犯案後分別前往不知情友人住宅藏匿，不斷更換地點，其中張昨天在桃園市中壢區藏匿處睡夢中被警方逮捕。，起出少許海洛因、安非他命、犯案用疑似改造手槍、部分疑似贓款等。

警方指出，張朝亮20年前犯下震驚全台的新光集團創辦人吳火獅長女吳如月豪宅等強盜案被判18年9月，張服刑13年半後，去年初假釋出獄，後來因案被撤銷，淪為毒品等案通緝犯，如今重操舊業落網回籠。