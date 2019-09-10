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女友電話突傳尖叫就斷訊 竟是惡鄰行搶

2019-09-10 17:51聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市中和區一名鄭姓女子今年5月在住處遇搶，不但被歹徒拿走提款卡和密碼，還被對方勒暈，所幸遇害前她正與男友通電話，而男友聽見尖叫聲也察覺異狀報警，保住人身安全；事發後，新北地檢署查出犯案的廖姓男子早有預謀，向法院申請羈押獲准後，全案今依加重強盜罪起訴。

檢警調查，廖姓男子（48歲）與鄭姓女子（43歲）住在同一棟樓，雖是鄰居，但2人互不認識。此外，廖男是竊盜慣犯，今年5月2日到鄭女住處行竊時，發現她的銀行存摺內有70多萬元，所以當下偷走現金2萬多元人民幣後，又準備了膠帶和繩索，計畫將人把起來逼問銀行密碼。

今年5月14日，鄭男用工具打開鄭女房門，帶著膠帶和繩索潛入屋內埋伏，當晚8時見對方返家隨即動手。他用手摀住對方嘴巴並將人押至在床上，命令其不得呼救，又用繩索勒住對方脖子，脅迫其交出提款卡和密碼，得手後，再徒手將對方勒暈逃跑。

鄭女因為被搶走提款卡和密碼，遭廖男盜領12萬元，人也被勒到昏迷，所幸她事發前一刻正與男友通電話，尖叫聲、通聯突然斷訊和回撥無人接聽等情引發關注，才能在短時間內獲救。

廖男落網後被指控加重強盜和殺人未遂等罪，偵訊時，他坦承行搶，但否認有殺人犯意。

檢方調查，廖男與鄭女並無深仇大恨，搶得提款卡和密碼後，勒暈對方就隨即逃逸，未下手殺害對方，因此認定其無殺人犯意。不過，檢方認為他僅因缺錢花用就多次行竊，甚至強盜財物，惡性非輕，最後依加重竊盜、加重強盜等罪起訴，也建請法院從重量刑。

廖男涉嫌闖入鄰居家由偷變搶，被害人男友聽到電話驚叫斷訊，急報警處理。聯合報系記者...
廖男涉嫌闖入鄰居家由偷變搶，被害人男友聽到電話驚叫斷訊，急報警處理。聯合報系記者柯毓庭／翻攝
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強盜殺人
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