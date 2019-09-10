女友電話突傳尖叫就斷訊 竟是惡鄰行搶

2019-09-10 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市中和區一名鄭姓女子今年5月在住處遇搶，不但被歹徒拿走提款卡和密碼，還被對方勒暈，所幸遇害前她正與男友通電話，而男友聽見尖叫聲也察覺異狀報警，保住人身安全；事發後，新北地檢署查出犯案的廖姓男子早有預謀，向法院申請羈押獲准後，全案今依加重強盜罪起訴。

檢警調查，廖姓男子（48歲）與鄭姓女子（43歲）住在同一棟樓，雖是鄰居，但2人互不認識。此外，廖男是竊盜慣犯，今年5月2日到鄭女住處行竊時，發現她的銀行存摺內有70多萬元，所以當下偷走現金2萬多元人民幣後，又準備了膠帶和繩索，計畫將人把起來逼問銀行密碼。

今年5月14日，鄭男用工具打開鄭女房門，帶著膠帶和繩索潛入屋內埋伏，當晚8時見對方返家隨即動手。他用手摀住對方嘴巴並將人押至在床上，命令其不得呼救，又用繩索勒住對方脖子，脅迫其交出提款卡和密碼，得手後，再徒手將對方勒暈逃跑。

鄭女因為被搶走提款卡和密碼，遭廖男盜領12萬元，人也被勒到昏迷，所幸她事發前一刻正與男友通電話，尖叫聲、通聯突然斷訊和回撥無人接聽等情引發關注，才能在短時間內獲救。

廖男落網後被指控加重強盜和殺人未遂等罪，偵訊時，他坦承行搶，但否認有殺人犯意。