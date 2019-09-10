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追車殉職警妻千言文 基層警喊：不要一命換一嘉獎

2019-09-10 16:14聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

新北市警局警員薛定岳追車殉職，薛未婚妻在臉書寫下千言文向總統蔡英文陳情，貼文在警界發酵。台中基層警認為，警界績效制度應正常化，「不要讓警員為了多一支嘉獎而追車送了命」。

「績效要正常化」台中市警局郭姓警員表示，各縣市警局對於派出所線上查獲績效會特別要求，也會給予比較高比例的核獎，以台中市警局為例，若警員線上查獲刑案績效，一定是多一支嘉獎，對於有升遷規畫、想要拚積分或是獎金的同事，一定有鼓舞作用。

郭姓警員說，所以如果在執勤時真的發現不法，有的「態度積極」的警員一定不會放過，當然有的時候太過激進，就有可能忽視了自己執勤時的安全而出意外，所以他都會建議後進，追車時不要窮追猛打，「一命換一獎不值得」。

郭姓警員說，因為查獲特定績效的配分比例不同，所以會造成警員在執勤特定任務時的態度，有些刑案因為核獎多，就會積極拼命追，有的刑案不是工作重點，當然就會相對保守，雖然站在市警局的角度，針對特定刑案的工作重點加強核獎無可厚非，但若比例太不平衡，就有可能發生警員衝特定刑案績效的狀況。

郭姓警員說，他會建議同事，績效沒有達成，也不會被列入黑名單，線上看到不法歹徒就盡力追，咬在歹徒後面保持安全距離，設好「停損點」，不要緊追不捨，最重要的還是趕快通報其他同事，一起打團體戰，才是打擊犯罪的長治久安之道。

邱姓警官說，公發的安全帽悶又不透氣，對警員執勤的保護性又低，都是警政署購買警用機車時附帶送的，派出所幾乎有七成的同仁安全帽都是自己買的，「光從安全帽就可看出警政署對基層有多重視？」

邱姓警官說，警察要作的工作也太多太雜了，狗叫貓叫找警察，水溝不通找警察，任何事情發生，第一時間找警察處理，但事實上警察應該要要回歸治安跟交通的專業區塊，其他無關警察的業務，請長官不要都攬到基層身上。

台中市警局警員今執行巡邏勤務，維護治安。記者陳宏睿/攝影
台中市警局警員今執行巡邏勤務，維護治安。記者陳宏睿/攝影
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警察
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