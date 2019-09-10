「老婆恨爸媽，我當然敢殺」大社命案小情侶遭求處重刑

2019-09-10 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市王姓婦人在大社金龍果菜市場時，慘遭男子以利刃刺猴慘死，檢警調查懷疑王婦疑遭女兒的韓姓男友下殺手。業經深入追查發現，死者19歲鄭姓女兒疑因情路受阻，涉嫌教唆21歲韓姓男友殺害母親，橋頭地檢署今宣告偵查終結，依教唆殺害直系尊親屬罪嫌、殺人罪嫌起訴鄭女、韓男，並求處重刑。

起訴指出，鄭女、韓男自去年開始交往，但鄭女父母管教甚嚴，不許鄭女交男友，且平日出門均得由王婦陪同出門，導致鄭女、韓男見面時間不多，只能趁空檔約會見面；長久下來，陷入熱戀的鄭女對父母管教感到厭煩。

鄭女今年7月10日晚間一如往常與韓男透過通訊軟體聊天，突然提到「能不能改父母」、「換了以後就能約會了哦」，兩人開始以「乾爸」、「乾媽」代稱閻羅王或神明，韓建議叫「乾爸」、「乾媽」附身，讓鄭女父母重病死亡。隔日，鄭女發現乾爸、乾媽附身行動未成功，再提「我很希望明天醒來我爸媽就死了」。

逐漸失去耐心的鄭女在7月12日陸續向韓男透露「誰可以幫我」、「老公成功嗎」，並言語刺激道「我看我們不用試婚紗了」。韓男平日就對鄭女言聽計從，聽鄭女在旁鼓動，他竟直說「老婆我那麼恨你媽媽爸爸，我當然敢殺」，還說若殺手殺不了，「我自己親自出馬」，並傳訊息說，「用酒加打火機給燒了或拿刀殺」；同日，韓男前往五金行買水果刀，還向鄭女報備「買好武器」。

韓男買完水果刀後，又退縮表示，「老婆，閻羅王說你怎麼不直接離家出走比較快」、「不要理妳爸爸媽媽就好」，惹得鄭女心生不滿，直說「你不想幫我就算了」、「老公明天一定要讓爸媽死，不然我們就分手」，再度刺激韓男；韓男在7月13日清晨，傳訊息給鄭女稱「老婆等等菜市場停車見殺你媽媽」。

鄭女、韓男透過訊息密謀，「老婆，我等等有可能會用衝的直接多補幾刀在你媽媽身上，讓你媽媽死」，還點明做案時機點在牽車的時候或停車的時候，鄭女還回覆「好的」答允配合。

曾多次騎車尾隨王婦，只為見鄭女一面的韓男熟知王婦行車路線，於是先在停車場埋伏等候，待王婦隨鄭女買完菜、牽車之際，依計畫衝到王婦面前，持水果刀一刀刺穿王婦左頸部，行兇後又直接棄置犯案用水果刀，並載鄭女逃離案發現場。