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女童腿骨外露慘死 律師：他天真認為去國術館可喬好

2019-09-10 12:19聯合報 記者林孟潔╱即時報導

男子莊嘉億受女友託付照顧4歲的女兒，卻因女童不吃飯、哭鬧，他拿鐵棍痛毆，打到女童右腿骨外露3周慘死。一審依成年人對兒童犯殺人罪判莊死刑，莊母劉禎梅也因共犯身分被判無期徒刑。高等法院今開庭，莊的律師指出，莊嘉億認為骨頭斷掉不會死，「天真以為傷口好了，帶去國術館可以喬好」。法官諭知9月24日上午10點宣判。

女童生父與生母沒有結婚，生父也一直沒辦認領手續。檢、警調查，女童被母親託付給莊男(26歲)後，未受到好好照顧，滿嘴蛀牙造成咀嚼不便、進食困難，卻被莊當成不愛吃飯，以打罵方式管教逼迫。2017年10、11月間，女童3度被莊男痛毆，臉、腿、臀等部位瘀傷，右大腿甚至嚴重骨折，骨頭刺穿皮膚、暴露。

劉禎梅(54歲)雖發現女童受重傷，但擔心虐童案件曝光後，通緝中的兒子也會被發現，放任她傷勢惡化，甚至向訪視社工謊稱女童不在家，延誤就醫時間和機會，女童前年11月22日因敗血性休克死亡。

高院先前囑託台大對莊做心理衡鑑，報告已經完成出爐。法院今開庭審理，莊嘉億的律師指出，根據鑑定報告，莊未來再犯可能性低，且他小時候生長在收入不好的家庭，父母均用打罵教育，而當女童母親入監後，經濟壓力全落在莊身上，女童也因看不到母親而常常哭鬧、不愛吃飯，莊才會依照以前的方式打罵女童，可見莊起初打人的動機是要讓女童變乖，並沒有殺人犯意。

律師表示，莊嘉億小時候手指脫臼、哥哥手斷掉，父母都是帶去國術館「喬」好的，在他認知當中，骨頭斷掉不會死，所以他替女童傷口敷藥，「天真的以為傷口好了，就可以帶去國術館喬好」；若莊從小沒有被灌輸「要打才會乖」的觀念，也就不會發生如此悲劇。

律師說，女童腿骨外露無法行走時，莊有幫忙餵吃飯、抱去洗澡，也有幫傷口塗藥，發現女童沒有呼吸，還對女童施以CPR；若莊是故意要讓女童死亡，應不會對女童有任何作為，女童死後也會棄屍。律師認為，本件莊的犯行只是傷害致死，並非情節最重大的犯行，處以死刑不恰當。

女童的阿公今到庭表示，才4歲的孫女死不瞑目，死了眼睛還睜得大大的，孫女和莊嘉億無冤無仇，卻被打到骨頭外露、屁股開花、手指頭少一截，莊卻還不給看醫生，事後丟包醫院一走了之，要不是有監視器畫面，不然孫女至今仍是無名屍；而莊母知道出事了還在玩電腦，如今卻辯稱眼睛看不到，希望法官維持死刑判決，給家屬、社會一個公正的交代。

莊嘉億。記者林孟潔／攝影
莊嘉億。記者林孟潔／攝影
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