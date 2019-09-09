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長興老董豪宅遭搶破案 4男女落網

2019-09-09 22:28中央社 高雄9日電

上市公司長興材料高姓老董鳥松區豪宅強盜案，警方9日晚間宣布破案，逮捕張朝亮等4名...
上市公司長興材料高姓老董鳥松區豪宅強盜案，警方9日晚間宣布破案，逮捕張朝亮等4名男女，起出作案工具及贓物。 聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影
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上市公司長興材料高姓老董鳥松區豪宅強盜案，警方今晚宣布破案，逮捕張朝亮等4名男女，起出作案工具及贓物。張朝亮20年前犯下新光集團創辦人吳火獅長女吳如月豪宅強盜案。

高姓被害人高市鳥松區豪宅強盜案發生在上月29日，2名持槍蒙面歹徒闖入，控制屋內園丁2男、4女共6人，洗劫外幣、金飾等並帶走監視器主機後，搶走園丁2部機車後逃逸。

轄區仁武警分局獲報後即與刑事局、高雄市、新北市、基隆市、桃園市等地警方共組專案小組報請橋頭地檢署及台北地檢署指揮偵辦，經調閱案發現場週邊監視錄影畫面，並於案發當天尋獲園丁被搶走的2部機車，並採獲相關跡證分析過濾，鎖定犯嫌身分，兵分多路展開緝捕。

警方依現場採證的指紋與DNA等跡證查出周姓男子及張朝亮身分，7日晚先在台中市明南路逮捕40歲的周男，目前已在押。今天中午又在桃園市中福路逮捕56歲的張朝亮，隨後在新竹市東進路逮捕61歲的王姓男子，在新北市永和區逮捕49歲的施姓女子。

警方並在張男身上起出疑似改造槍枝1把、子彈13顆、彈匣2個，做案用衣物，海洛因及安非他命少許，以及疑似贓款新台幣8萬5400元。

警方表示，周、張2人10多年前曾在高雄出沒，後來相識，最近共謀犯案，8月29日當天張朝亮身穿迷彩服持疑似改造手槍；周男則穿深色上衣持玩具手槍翻牆侵入高宅，控制在場6名園丁，收刮屋內財物後，分別騎乘在場園丁的2部機車逃逸，隨後在高市大樹區棄車改搭計程車逃逸。

警方組專案小組，當晚在大樹區山區尋獲周、張2人搶走的2部機車，隨後搜索現場又找到犯案用的玩具槍1支及無線電對講機。警方指出，周、張2人都有毒品等前科，且都是通緝犯，他們與王、施2人原先都不認識，犯案後交由王、施2人收贓及銷贓。

至於犯嫌彼此如何分工及犯意聯絡，仍有待進一步調查釐清；全案應沒有其他犯嫌在逃。警方說，高姓被害人高齡90多歲，對失竊金飾項目不是很清楚，只知失的日泰外幣折合新台幣20多萬元。

另外，吳如月位於北市陽明山仰德大道的豪宅，2000年3月29日遭4名歹徒持刀、槍闖入，綑綁屋內女傭及屋主吳如月等6人，洗劫現金、金飾合130餘萬後逃逸。張朝亮遭判刑10多年，去年假釋，後來又因案被撤銷，如今背負毒品、強盜等案通緝。

強盜毒品

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