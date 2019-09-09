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高雄鳥松豪宅搶案攻堅畫面曝光 路人驚呼「嚇死人」

2019-09-09 21:47聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄鳥松豪宅強盜案今晚宣布破案，南北檢警通力合作，陸續在台中、桃園、新竹與新北等地逮捕周姓、張姓、王姓與施姓等四名嫌犯，並起出改造槍枝、子彈與犯案衣物，檢調深入追查發現，周、張兩人十幾年前曾在高雄居住過，兩人對於高雄不陌生，張嫌身上僅剩8萬多元贓款

8月29日，周嫌夥同張嫌蒙面翻牆進入鳥松區長興化工高姓總裁住家，兩人持槍控制屋內6人行動，隨即搜刮屋內現金、金飾與收藏品離去，因被害人高齡90幾歲，初估外幣折合台幣約20萬元，其餘藝品價值不明。

周、張兩人得手後，分頭騎乘屋內兩園丁機車離去，最後分頭丟棄在大樹山區，警方陸續尋獲機車，依據DNA跡證與清查監視器，查出因案通緝的周、張兩人涉有重嫌，本月7日晚上先逮捕周嫌（40歲），今天中午過後，分頭前往藏匿處攻堅捉人，陸續逮捕張（56歲），以及另兩名收受贓物與協助銷贓的同夥王嫌（61歲）與施姓女嫌（49歲）。

四人落網後，張嫌身上查獲一把犯案用的制式槍枝，周嫌犯案用的工具則是玩具手槍，張身上還有毒品海洛因、安非他命與贓款85400元，初步排除有人裡應外合。（受訪者／仁武警分局副分局長李信重、偵查隊長陳榮輝）

警方率眾攻堅，分別在台中、桃園、新竹與新北等地逮捕四名嫌犯。記者徐白櫻／翻攝
警方率眾攻堅，分別在台中、桃園、新竹與新北等地逮捕四名嫌犯。記者徐白櫻／翻攝
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周姓嫌犯率先落網，警方將人帶回警局。記者徐白櫻／翻攝
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贓款槍枝

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