高雄鳥松豪宅搶案攻堅畫面曝光 路人驚呼「嚇死人」

2019-09-09 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄鳥松豪宅強盜案今晚宣布破案，南北檢警通力合作，陸續在台中、桃園、新竹與新北等地逮捕周姓、張姓、王姓與施姓等四名嫌犯，並起出改造槍枝、子彈與犯案衣物，檢調深入追查發現，周、張兩人十幾年前曾在高雄居住過，兩人對於高雄不陌生，張嫌身上僅剩8萬多元贓款。

8月29日，周嫌夥同張嫌蒙面翻牆進入鳥松區長興化工高姓總裁住家，兩人持槍控制屋內6人行動，隨即搜刮屋內現金、金飾與收藏品離去，因被害人高齡90幾歲，初估外幣折合台幣約20萬元，其餘藝品價值不明。

周、張兩人得手後，分頭騎乘屋內兩園丁機車離去，最後分頭丟棄在大樹山區，警方陸續尋獲機車，依據DNA跡證與清查監視器，查出因案通緝的周、張兩人涉有重嫌，本月7日晚上先逮捕周嫌（40歲），今天中午過後，分頭前往藏匿處攻堅捉人，陸續逮捕張（56歲），以及另兩名收受贓物與協助銷贓的同夥王嫌（61歲）與施姓女嫌（49歲）。