紐約美女刑警好辣 最好奇台灣警察學柔道

2019-09-09 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市樹林警分局昨天接待1名很特別的外賓,她是來自紐約市警局NYPD的刑事分隊長Rennae Francis,警方導覽參觀了分局的刑事鑑識等作業流程,結果最令她感到好奇的是:台灣警察都要學柔道!

法蘭西斯警官年紀輕輕只有31歲,麾下領導13名刑事小隊長及偵查佐,在曼哈頓南區從事刑案偵查工作多年,這個區域包括金融重鎮華爾街、世貿中心、市政廳等重要機構,多民族的人口組成也非常多元。

此外她還在紐約市立大學約翰杰刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice, the City University of New York)擔任助理教授,專長警察工作性別平等、以及鑑識科學領域。該校曾與我國警政署簽署教育訓練合作備忘錄。

這次私人到訪,是因為新北市警局婦幼隊警務員杜承諺,去年在樹林偵查隊服務時,曾代表新北市警局參加紐約市警局舉辦的毒品販運查緝訓練,2人因此結識,訓練結束後仍保持聯絡,杜承諺邀請她來台旅遊並安排拜訪樹林警分局。

法蘭西斯昨天滿頭長辮、緊身無袖連身裙裝到訪,令人驚豔,尤其結實的右上臂露出大大刺青非常吸睛,和印象中的女警官形象反差頗大,且在台灣,通常身上有刺青是不可以報考警察的。

分局長張明和熱情接待、雙方交換警察徽章,她並和樹林警分局同仁分享紐約市警察的刑事偵查工作,之後參觀鑑識採證、毒品查緝作業流程與裝備,法蘭西斯還俏皮地試穿防彈背心、手舉防彈盾牌拍照。

她說,台灣社會的人情味和治安穩定度,真的比紐約好太多了,這都是執法人員長期默默付出換來的成果,也期待未來雙方有更多交流學習與互動機會。