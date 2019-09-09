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紐約美女刑警好辣 最好奇台灣警察學柔道

2019-09-09 18:32聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市樹林警分局昨天接待1名很特別的外賓，她是來自紐約市警局NYPD的刑事分隊長Rennae Francis，警方導覽參觀了分局的刑事鑑識等作業流程，結果最令她感到好奇的是：台灣警察都要學柔道！

法蘭西斯警官年紀輕輕只有31歲，麾下領導13名刑事小隊長及偵查佐，在曼哈頓南區從事刑案偵查工作多年，這個區域包括金融重鎮華爾街、世貿中心、市政廳等重要機構，多民族的人口組成也非常多元。

此外她還在紐約市立大學約翰杰刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice, the City University of New York）擔任助理教授，專長警察工作性別平等、以及鑑識科學領域。該校曾與我國警政署簽署教育訓練合作備忘錄。

這次私人到訪，是因為新北市警局婦幼隊警務員杜承諺，去年在樹林偵查隊服務時，曾代表新北市警局參加紐約市警局舉辦的毒品販運查緝訓練，2人因此結識，訓練結束後仍保持聯絡，杜承諺邀請她來台旅遊並安排拜訪樹林警分局。

法蘭西斯昨天滿頭長辮、緊身無袖連身裙裝到訪，令人驚豔，尤其結實的右上臂露出大大刺青非常吸睛，和印象中的女警官形象反差頗大，且在台灣，通常身上有刺青是不可以報考警察的。

分局長張明和熱情接待、雙方交換警察徽章，她並和樹林警分局同仁分享紐約市警察的刑事偵查工作，之後參觀鑑識採證、毒品查緝作業流程與裝備，法蘭西斯還俏皮地試穿防彈背心、手舉防彈盾牌拍照。

她說，台灣社會的人情味和治安穩定度，真的比紐約好太多了，這都是執法人員長期默默付出換來的成果，也期待未來雙方有更多交流學習與互動機會。

整個交流過程中，最令她感到好奇的是，台灣警校除了射擊技巧，柔道也是必修的近身防禦戰技，外勤警察局且安排在常訓課程持續訓練，因為在美國多半只有教綜合逮捕術，非常不一樣。

紐約市警局刑事分隊長Rennae Francis（右）觀摩台灣基層警察的毒品查緝...
紐約市警局刑事分隊長Rennae Francis（右）觀摩台灣基層警察的毒品查緝工作與器材。圖／警方提供
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樹林警分局長張明和（右）與紐約市警局刑事分隊長Rennae Francis（左）...
樹林警分局長張明和（右）與紐約市警局刑事分隊長Rennae Francis（左）交換警徽。圖／警方提供
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Rennae Francis（左）是受新北市警局婦幼隊警務員杜承諺（右）邀請，私...
Rennae Francis（左）是受新北市警局婦幼隊警務員杜承諺（右）邀請，私人拜訪樹林警分局。圖／警方提供
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Rennae Francis（左）是受新北市警局婦幼隊警務員杜承諺（右）邀請，私...
Rennae Francis（左）是受新北市警局婦幼隊警務員杜承諺（右）邀請，私人拜訪樹林警分局。圖／警方提供
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Rennae Francis（左）俏皮地試穿台灣警察防彈背心。圖／警方提供
Rennae Francis（左）俏皮地試穿台灣警察防彈背心。圖／警方提供
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紐約市警局刑事分隊長Rennae Francis（左）昨天拜訪新北市樹林警分局，...
紐約市警局刑事分隊長Rennae Francis（左）昨天拜訪新北市樹林警分局，參觀鑑識小組相關配備。圖／警方提供
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警察紐約

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