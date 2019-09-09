少女遭埋伏砍殺20多刀斷指擔心接不回 行凶男收押

2019-09-09 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



大學肄業的曾姓男子，前天下午5點在鼓山區文忠路埋伏，見心儀的女學生出現，竟持西瓜刀連續砍殺他20多刀，受害少女手指身上多處受傷，其中左手食指遭砍斷分離、中指骨折、右手也有一指骨折，路人見狀幫忙圍住曾男 ，順利讓警方逮捕，檢察官聲請羈押凶嫌獲准 。

醫院表示，少女傷勢嚴重，但生命跡象穩定，目前還在加護病房，至於被砍手指開刀縫回，但日後是否能發揮功能還待觀察 。

據了解，曾姓男子（22歲）透過交友軟體認識該名高中女生，他在通訊軟體上多次追求女生，但女生以讀書為重，多次拒絕他的追求。

7日下午5點多時，曾男騎著機車停在女生必經道路旁，少女一出現，曾男隨即拿出預藏西瓜刀，1分鐘內連砍20多刀，少女掙扎從商店門口逃離，他仍 一路追砍，少女跌坐在地上他仍不放過；少女用雙手阻擋，共三根指頭被砍斷或骨折。

直到一名陳姓男子騎車路過，聽聞少女呼救聲，陳男立即下車踢了曾男一腳，致曾男西瓜刀掉落地上，曾男 才如夢初醒，但也呆立現場。