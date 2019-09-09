男子追求不成埋伏砍殺少女到斷指 驚悚畫面曝光

2019-09-09 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



大學肄業的曾姓男子疑因追求不成，前天下午5點埋伏在鼓山區文忠路附近，見心儀的女學生出現，持西瓜刀砍了20多刀，造成少女身上多處受傷，其中左手食指還遭斷指；警方獲報將曾男逮捕，昨晚偵訊後移送地檢署由檢察官聲請羈押禁見獲准。

據了解，曾姓男子（22歲）透過交友軟體認識該名高中女學生，他在通訊軟體上多次追求女學生，但屢次遭拒絕。

前天下午5點多時，曾男騎著機車停在女學生親戚在文忠路上所開的店附近，等到該名少女出現後，曾男拿著從家中帶出的西瓜刀，在不到1分鐘的時間，從店門口一路抓著少女砍了20多刀，甚至少女坐在地上仍不放過；其中少女左手食指在曾男砍殺時遭砍斷。

直到一名陳姓男子（28歲）騎著機車路過，聽聞少女尖叫聲，陳男見到後，立即下車踢了曾男一腳，曾手中的西瓜刀掉落在地，他也呆立當場。

轄區警方鼓山警分局獲報後，馳往現場，將頭部、背部、手腳多處受傷的少女送醫，並於現場逮捕曾姓男子，經警方詢問後，昨晚依照殺人未遂罪嫌將曾男移送地檢署，今由檢察官向法官聲請羈押禁見獲准。