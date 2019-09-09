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影／大麻師出獄後重操舊業 改做手工大麻巧克力

2019-09-09 16:29聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

新北市許姓男子曾種植大麻被逮，4年前才出獄，但許出獄後又重操舊業，在去年間找來3名同夥在苗栗縣竹南鎮租賃套房透天厝種植大麻，刑事局中打上月間接獲檢舉後，5日持搜索票逮人，現場查獲大麻活株、大麻花等贓證物，檢警還發現，許另將大麻成品精煉後，加入巧克力粉後製作成大麻餅乾，還需客人下定後才製作出貨，全案警詢後依毒品罪移送苗栗地檢署，檢方訊問後聲押許等3人獲准。

刑事局中打第六隊在上月間接獲線報，新北市許姓男子（36歲）出獄後重操舊業，去年初在苗栗縣竹南鎮租賃兩棟連棟的透天厝種植大麻，專案小組完成蒐證後，5日上午7時許持搜索票前往查緝，並請保一總隊維安特勤隊攻堅破門，當時許見大批警力上門，嚇得躲到頂樓藏匿，但因附近左右兩側都是空地，插翅難飛，被幹員查獲。

檢警另查獲王姓、周姓男子、蘇姓女子等三名共犯，以及大麻活株220株、大麻幼苗活株55株、大麻巧克力25片、數箱大麻花、一批大麻種子、燈具、肥料、成長帳等贓證物。

檢警調查，許除了販售大麻花成品之外，也會將大麻提煉製作成大麻巧克力，並用從食品材料行購買的模具、包裝紙、巧克力粉等裝備、食材，製作成大麻巧克力，而且只接受客戶「先下定才出貨」，每片以800元的價格販售，若以每株大麻活株每季可產出100克大麻花，每克販售1000元計算，市價達2200萬以上，不法獲利驚人。

許等人在警詢時承認涉案，全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，檢方訊問後，以許等人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞向法院聲押，法院准押許、王、周等3人，蘇女依5萬元交保候傳。

新北市許姓男子在苗栗縣竹南鎮種大麻，還接受客戶訂製大麻巧克力，外觀與一般市售餅乾...
新北市許姓男子在苗栗縣竹南鎮種大麻，還接受客戶訂製大麻巧克力，外觀與一般市售餅乾無異。記者陳宏睿／攝影
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新北市許姓男子出獄後在苗栗縣竹南鎮租賃透天厝種大麻，還接受客戶定做大麻巧克力。記...
新北市許姓男子出獄後在苗栗縣竹南鎮租賃透天厝種大麻，還接受客戶定做大麻巧克力。記者陳宏睿／翻攝
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新北市許姓男子曾種大麻被逮，出獄後在苗栗縣竹南鎮租賃透天厝重操舊業，5日又被刑事...
新北市許姓男子曾種大麻被逮，出獄後在苗栗縣竹南鎮租賃透天厝重操舊業，5日又被刑事局中打查獲。記者陳宏睿／翻攝
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新北市許姓男子曾種大麻被逮，出獄後在苗栗縣竹南鎮租賃透天厝重操舊業，刑事局中打的...
新北市許姓男子曾種大麻被逮，出獄後在苗栗縣竹南鎮租賃透天厝重操舊業，刑事局中打的專案小組5日攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
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新北市許姓男子曾種大麻被逮，出獄後在苗栗縣竹南鎮租賃透天厝重操舊業，5日又被刑事...
新北市許姓男子曾種大麻被逮，出獄後在苗栗縣竹南鎮租賃透天厝重操舊業，5日又被刑事局中打查獲，現場總計有220株大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
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大麻巧克力

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