韓國瑜新北造勢提早卡位遭開單 攤販菜刀架頸嗆警察

2019-09-09 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜昨天在新北市三重區大台北都會公園舉辦造勢晚會，部分攤販前天中午就到會場「卡位」，遭警方開單驅離時引發衝突，1名黃姓女攤商激憤拿菜刀架在自己脖子上，威脅警察把罰單撕掉，後來被噴辣椒水奪刀，仍依法告發。

三重警分局說明，造勢晚會主辦單位有在會場設置攤商販賣區，前天上午已搭設棚架，但規定昨天上午8點才開放進場設攤，部分攤商前天上午就進場「卡位」，員警當天上午11時許已前往勸導離開，中午12時30分左右再到現場，仍有攤販尚未遷離，便開始告發取締。

結果有1名黃姓婦人不願配合出示主辦單位核發的設攤許可和身分證件，質問員警：「要開（罰）單喔？多少錢？我死給你看好嗎？」接著便快步走向攤位翻出菜刀架在自己脖子上，怒嗆：「你開（罰單）啊！開啊！給我撕掉喔！」

光明派出所警員洪名輝於是噴灑辣椒水並呼叫支援，二重派出所所長張謝佛隨後趕抵奪刀，並請旁人拿水供黃女清洗，經詢問後表示不願就醫。