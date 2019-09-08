法官辦案遲延？ 案例其實「少之又少」

2019-09-08 06:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



案件久懸未決，影響司法信任度，但有些法院「先天條件」不良，也影響判決進度，法界形容為「逃院」的桃園地院，今年6月刑事遲延案件達359件，台北地院有229件，但排第三的新北院降至75件。

各地院遲延案件數相差甚大，像是南投、嘉義、花蓮與宜蘭當時未結案件數為0件。

桃園地院長久以來，因法官異動頻繁和其他因素，導致遲延案件數量較多，其中不乏繁雜的舊案。在這種情況下，每逢調動，其他法院的法官「不敢來」，桃院的法官也「急著想逃」，形成惡性循環。去年上任的桃院院長邱瑞祥表示，同仁非常努力清理積案，7月底遲延案件就少了37件，院方也會繼續思考有什麼方法可以解決調動頻繁的「歷史因素」。

自2012年法官法施行以來，純粹因「辦案遲延」遭職務監督的案例僅有3件，但也有其他屬「不良好」未受處分者。司法院官員表示，絕大多數的法官都很敬業，把案件審理完畢視為使命；也有大法官對於司改總把「淘汰不適任法官」當首要改革口號不以為然，認為司改的重點是人權保障，卻拚命將矛頭指向比率極少數的問題法官。

有高等法院法官指出，有時辦案遲延問題是出在當事人身上，像是涉及財產的案件，有人會主張「給我們時間繼續談」；當事人越多的案件，一旦進入審理，如果有人沒到庭，下一回又得重新提示證據，法院顧及當事人權益，多半會「再來一次」。這名法官說，像是遭告的立委或民選首長，常以「出國考察」請假，或許是當事人的拖延伎倆，但法院也很無奈。

上月15日，職務法庭判桃院前女法官俞力華免除法官職務，轉任法官以外他職，這是首度有法官因延宕辦案丟官。俞女任職期間積案，有45件案件長達6個月以上沒有審理，還將運輸毒品重案逕自改成簡易程序。