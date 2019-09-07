【即時短評】專案非常態 治安績效不是變魔術

2019-09-07 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣偵查佐最近湧現的出走潮，是前所未見，事實上，基層刑事警力斷層與不足的問題，已成警政的「歷史共業」；多年來，各縣市警察局都面臨偵查佐長期嚴重缺額的問題，每年多次招考，都無法填補流失的刑事警力，是警政和治安的一大警訊，警政署應正視問題的嚴重性。

「布線」原本是警察辦案的基本功，2010年5月28日台中市發生地方角頭翁奇楠遭槍殺命案，牽扯出複雜的人際關係後，警政署下令基層員警要與「特定對象」、不當場所保持距離，若要探查消息，要事先填單報准，造成基層警察乾脆遠離，不再深入地方互動與布線，樂得清閒。

近年警方辦案幾乎完全依賴監聽票，但法官為保障人權，從嚴審核，監聽票是一票難求；加上網路和通訊軟體日新月異，不是只犯案的個人和組織，一般民眾也普遍習慣使用line、臉書、微信等不同通訊軟體通話，節省電話費開銷，警方掛線監聽只能針對中華、遠傳等一般電信公司，經常一個月下來，整張錄音光碟沒有任何通話記錄。

辦案利器是事倍功半，績效壓力卻一波波而來。去年九合一選舉後，警政署和高檢署的專案卻一案接一案，而且同樣的專案是重複再辦，讓基層刑事警察喘不過氣來。