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北市警辦強盜變殺人未遂躲列管？警澄清：強盜罪待商榷

2019-09-07 16:47聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市日前發生1起強盜傷害案，1名洪姓男子持刀刺傷1名女子後搶走手機及現金500元，但警方受理時僅以「殺人未遂」案偵辦，忽略強盜案事實，被疑有選舉將屆，大案小報、粉飾太平之虞。

對此，警方事後澄清，因目前沒有懲戒盜匪條例，所以沒有「強盜殺人」這條法條，且印象中該案男女為前情侶關係，故是否構成強盜罪仍有待商榷。

據了解，洪姓犯嫌8月底半哄半騙將被害女子帶回萬華區租屋處，雙方因不明原因發生口角，洪嫌一言不合持刀朝女子胸口猛刺兩刀，搶走手機及現金500元後逃逸，女子負傷向路人求助後才送醫撿回一命。

洪嫌事後曾返回租屋處滅證，將沾有血跡的床單帶走，隨後四處躲藏。台北市警方獲報後展開調查，但第一時間僅朝殺人未遂方向偵辦，向上通報時忽略強盜案事實。

此事被知情人士質疑，警方因強盜案屬重大刑案，依規定將被警政署列管，並在期限內破案，將增加查緝壓力；另選舉期間將屆，為避免給市長柯文哲「添麻煩」，種種考量下，「技術性」辦案。

據悉，洪嫌案發隔天在新北市落網，警方因現前為受理強盜案，破案時也依殺人未遂案移送偵辦，強盜殺人變成殺人未遂，被質疑大案小報、粉飾太平。所幸檢方開庭時若發現新事證，將在審理時追加起訴刑責，儘管警方有匿報之餘，洪嫌仍逃不掉相關罪證。

台北市警察局。記者李隆揆／攝影
台北市警察局。記者李隆揆／攝影
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強盜殺人
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