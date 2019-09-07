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私菸案男大生貼文被指抹黑陳菊 法官認言論自由不罰

私菸案男大生貼文被指抹黑陳菊 法官認言論自由不罰

2019-09-07 11:46聯合報 記者王燕華╱即時報導

家住花蓮的一名陳姓男大生，在私菸案爆發後，上網以「這個是吳宗憲嗎？」為題貼文，內文將國安局在押少校吳宗憲誤指涉為陳菊人馬，被依違反社會秩序維護法函送。花蓮地方法院法官認為，貼文下方留言顯示大眾未因此心生畏懼或恐慌，不足以影響公共安憲秩序，且陳男已主動刪文，考量屬社會可接受的言論自由範圍，裁定不罰。

19歲陳男在嘉義讀大學，暑假期間7月24日晚間，在花蓮市家中上網，登入台大批踢踢實業坊八卦版貼文爆卦「這個是吳宗憲嗎?」內文指「在YT看到以前的影片，2010高雄淹水的時候，說治水中央八成 地方兩成時的影片，站在時任市長陳菊後面的那位是嗎？難道國安憲哥也一起北漂了嗎？」影射總統府秘書長陳菊與吳宗憲有特殊的政治關係。

文章引發熱議，陳菊辦公室隔天發聲明指出，24日網路謠傳在押的國安局特勤人員吳宗憲為陳菊人馬，並不實指稱照片中的前高雄市議員藍健菖為「吳宗憲」，是無中生有的造謠抹黑，陳菊辦公室報警並準備提告，呼籲網友切勿轉傳。刑事局電信偵查大隊第一隊主動偵查，約談陳男到案，後續由花蓮警分局依違反社維法第63條，移送花蓮地院簡易庭，陳男也發表道歉啟事。

花蓮地院簡易庭法官認為，社維法63條相關規定旨在禁止散布謠言，避免造成大眾混淆與不安，以維公共安寧。經查，陳男在警詢時供述，是為了解圖片內人員是否為私菸案的吳宗憲，才貼文詢問。法官認為，陳男發文標題句末打問號，雖有規避疑慮，但隨後有人回覆該人是藍健菖，陳男表示因獲得解答，也為避免誤會，就刪除文章。

此外，該貼文下方有人留言「不同人吧，也差太多」、「哪裡像，眼盲喔」、「明顯不是，你這樣問很危險」等語，顯未因陳男發言而受誤導。

法官認為，從留言可見雖或有部分網友因此起疑，但也不乏置身事外、隔岸觀火而單純閒聊、玩笑者，可見沒有影響公共安寧秩序的情狀，難認陳男主觀上有明知是謠言仍捏造散布的意圖，客觀上亦屬社會可得接受言論自由往來的範圍，裁定不罰。

花蓮陳姓男大生得知誤認後，上網發文道歉。圖／翻攝ptt
花蓮陳姓男大生得知誤認後，上網發文道歉。圖／翻攝ptt
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花蓮陳姓男大生上網發文，將畫面中陳菊後方的前議員藍健菖，誤認涉私菸案的國安局少校...
花蓮陳姓男大生上網發文，將畫面中陳菊後方的前議員藍健菖，誤認涉私菸案的國安局少校吳宗憲。道歉。圖／翻攝ptt
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花蓮地方法院。圖／報系資料照片
花蓮地方法院。圖／報系資料照片
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陳菊國安局私菸PTT
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