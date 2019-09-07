涉走私毒品前警官搭漁船偷渡 卻因同夥拉肚子原船折返

2019-09-07 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣警局二線二星李姓前警官涉台東史上最大毒品走私案，被檢方認定為首謀「籌畫」運毒作業，儘管5月9日案發後，李棄職潛逃，拿了毒梟200萬前金展開環島逃亡，6月10日在屏東恆春一間民宿被逮捕，台東縣警局不循私護短，全力動員終於將李員逮捕到案。

根據台東地檢署起訴書內容，不但詳述李員因在外積欠鉅額債務2000萬元，連籌謀運毒過品、逃亡路徑、試圖搭漁船偷渡出境的地點等，都在起訴書中揭露。

檢方在起訴書中揭露，因李過去曾查獲毒品案，後與涉案人有來往，在逃的兩名毒梟得知李有債務壓力，透過同案被起訴求13年的張姓男子等以1680萬元為報酬，且交付200萬元當前金，收賣李協助從蘭嶼利用貨車轉搭客輪方式，將毒品從蘭嶼運回台東，將再運到台北，因李是警官，李具名運貨車回台東，海巡人員可能不會查，容易矇混過關。

在蘭嶼經營藍悅號海釣船的同案被求刑10年的鄭姓男子，平日常與李員往來，也因海釣船生意差，加上銀行貸款清償壓力大，李於是找鄭合作，由鄭依指定時間到蘭嶼外海接駁毒品運回蘭嶼龍門港，事成朋分1680萬元酬金，但東窗事發，鄭在5月9日下午3點多在蘭嶼外海，被台東檢、警、海巡合力逮捕。

李當天晚上10點多與張姓男子等4人在台東得知鄭被捕，隨即展開環島逃亡，四人先南下大武，丟棄手機，再折返一路往北經花蓮到宜蘭、基隆、新北、台南至屏東，直到被捕。

起訴書指出，5月13日原計畫以30萬元為代價，在新北萬里瑪鋉漁港偷渡，李姓前警官與另一位同姓涉案人已藏匿在新協興68號漁船暗艙內，當天晚上8點多，新協興漁船未報備私下出港，就在出港前，同船另一李姓涉案人拉肚子，漁船又原船折返。