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北市信義區晚間鬥毆 兩男遭砍傷急救

2019-09-06 22:47聯合報 記者李奕昕╱即時報導

台北市忠孝東路5段發生鬥毆，兩名男子遭砍傷，警方趕到採證調查。記者李奕昕／攝
台北市忠孝東路5段發生鬥毆，兩名男子遭砍傷，警方趕到採證調查。記者李奕昕／攝
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北市永春公園旁的忠孝東路巷弄，今天晚間9點半發生鬥毆，1名年約20歲男子頸部遭砍傷意識不清，1名年約30歲男子左肩有刀傷，消防隊獲報趕到將兩人送醫急救，警方將在場7、8人帶回派出所調查，正在釐清事發經過。

台北市忠孝東路5段發生鬥毆，兩名男子遭砍傷，警方趕到採證調查。記者李奕昕／攝
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台北市忠孝東路5段發生鬥毆，兩名男子遭砍傷，警方趕到採證調查。記者李奕昕／攝
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