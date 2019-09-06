台南歸仁雙屍命案再審 將傳共犯郭俊偉作證

2019-09-06 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



謝志宏殺人案重啟再審，今天下午再次召開準備庭，台南高分院將商請法醫潘至信及傳共犯郭俊偉出庭作證，謝及律師團「對案情保持樂觀」。記者邵心杰／攝影 分享 facebook 謝志宏殺人案重啟再審，台南高分院今天下午再開準備庭，檢方日前委請宜蘭縣警局鑑識股長藍錦龍鑑定，強調「極可能郭俊偉一人所為」，合議庭認兩死者傷勢及血流狀態仍待釐清，將再商請法醫潘至信專業鑑定外，並傳同案共犯郭俊偉出庭作證，謝律師涂欣成強調，如郭作證與事實不吻合，相信法官會做出明確判斷。

謝志宏被控涉嫌19年前的台南歸仁雙屍命案，一、二審共9次被判死刑，8年前定讞，案經台南高分檢重啟調查，發現當年警方隱匿謝所寫的行蹤稿等新事證，去年9月聲請再審，台南高分院認為新事證足以動搖原判決基礎，今年3月裁准再審。至於同案共犯郭俊偉2011年5月12日最高法院死刑定讞，目前關押在台南監獄。

藍錦龍日前受檢方所託，並依現場驗證郭俊偉供詞諸多不合理之處。藍說，郭供稱先刺殺陳女腹部不合常理，應是先刺殺背部；不論搶奪或拿取，郭供稱交換凶刀並不合理；郭供稱兩人在現場抽菸，現場採擷2菸蒂未驗出相關跡證；郭供稱謝刺殺老農曾翻動，但其背部未沾血，因此，極不可能郭、謝兩人先後持同一蝴蝶刀砍殺陳女及老農。

藍表示，在謝機車把手、衣服、拖鞋未採到血跡；法醫也認為老農傷勢極可能一人所為；法醫僅認郭具符合刺殺陳女48刀「過度傷害」的動機，謝與陳女並無動機，所以極可能郭一人所為。