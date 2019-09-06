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他受騙後找到「創業」靈感！被害人變百萬詐欺犯

2019-09-06 16:29聯合報 記者李奕昕╱即時報導

蔡姓男子假意收購遊戲點數，誘使被害人提供手機門號小額付費買點數，得手後斷絕聯繫，2年來120餘人被騙逾100萬元，刑事局拘提他，他自稱曾是詐騙被害人，受騙後找到「創業」靈感，想出騙點數手法，檢方將他依詐欺罪嫌聲押獲准。

警方調查，蔡姓男子（30歲）前年5月起涉嫌在臉書及借貸網站張貼廣告，上傳「電信小額付款換現金」、「缺錢怎麼辦」、「快來換現金」、「急用錢免求人」等訊息，吸引缺錢民眾加入LINE，宣稱以7至8折收購遊戲點數，會儘速匯款買點數的錢。

他請被害人提供手機門號及銀行帳號，用這些門號小額付費購買遊戲點數，指示被害人回傳小額付費的認證簡訊給電信公司，將點數存入他的遊戲帳號，得手後封鎖被害人的LINE，轉賣點數變現。

被害人財損3千至3萬元不等，有人是家屬重病，有人揹房貸壓力，刑事局偵九大隊第一隊網路巡邏，發現被害人在臉書提醒網友注意，分析犯嫌的網路IP位址，上月29日前往蔡位於雲林縣的住處搜索拘提。

蔡坦承犯案，透露無業缺錢，曾上網看到「手機門號換現金」廣告，提供門號卻沒拿到錢，想出可用騙門號小額付費方式賺錢。

為躲避查緝，他蒐購大量人頭手機門號，註冊臉書及LINE帳號，因帳號太多，在筆記本記錄數十組帳號以免搞混。

蔡姓男子假意收購遊戲點數，誘使被害人提供手機門號小額付費買點數，得手後斷絕聯繫，...
蔡姓男子假意收購遊戲點數，誘使被害人提供手機門號小額付費買點數，得手後斷絕聯繫，兩年來120餘人被騙逾100萬元。記者李奕昕／翻攝
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蔡姓男子假意收購遊戲點數，誘使被害人提供手機門號小額付費買點數，得手後斷絕聯繫，...
蔡姓男子假意收購遊戲點數，誘使被害人提供手機門號小額付費買點數，得手後斷絕聯繫，兩年來120餘人被騙逾100萬元。記者李奕昕／翻攝
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蔡姓男子假意收購遊戲點數，誘使被害人提供手機門號小額付費買點數，得手後斷絕聯繫，兩年來120餘人被騙逾100萬元。記者李奕昕／翻攝
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蔡姓男子假意收購遊戲點數，誘使被害人提供手機門號小額付費買點數，得手後斷絕聯繫，兩年來120餘人被騙逾100萬元。記者李奕昕／翻攝
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蔡姓男子假意收購遊戲點數，誘使被害人提供手機門號小額付費買點數，得手後斷絕聯繫，兩年來120餘人被騙逾100萬元。記者李奕昕／攝影
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蔡姓男子假意收購遊戲點數，誘使被害人提供手機門號小額付費買點數，得手後斷絕聯繫，兩年來120餘人被騙逾100萬元。記者李奕昕／攝影
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