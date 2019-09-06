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吸膠男勒斃7旬婦一審判無期 合議庭：他幼時本性不差

2019-09-06 13:42聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化市73歲柯姓婦人去年4月30日上午外出到雞舍餵雞後失蹤，家屬最後在一處工寮發現婦人被勒斃赤裸倒臥在貨櫃屋內，警方循線逮到有多項前科的陳姓男子，他辯稱當因吸食強力膠影響他的精神狀態才一時失手，彰化地院審理，認為陳男手段兇殘，當時還能隱匿證據，心智未受影響，但仍有教化可能，依強盜殺人、侮辱屍體等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

陳男（38歲）在法院審理期間，向柯姓婦人丈夫下跪，家屬未能諒解，堅持要他判死，合議庭認為，陳男手段殘酷，使柯婦冤死，造成家庭破碎，在檢警偵辦期間還訛編謊言，企圖誤導偵辦，對家屬的民事賠償也未實際填補，但從陳男就學資料判斷他幼時本性不差，因家庭生活不融洽，自身個性有依賴、畏避型、邊緣型人格，造成長期吸食強力膠，行為模式異於常人，若能施以最長期監仍有改過遷善的可能。

判決書指出，陳姓男子去年4月30日上午騎乘腳踏車到彰化市一處工寮，原想搜尋財物，但看到柯婦騎乘機車停在大門口進到工寮，看到陳男問「在幹嘛」，陳男反嗆「我沒有在幹嘛」，雙方因而發生口角，陳男伸手要拿老婦鑰匙遭阻擋，婦人手推陳男準備離開時，陳男憤而徒手掐住婦人頸部，婦人摘下頭上安全帽揮動抵抗，陳男仍不放手，且搶下安全帽丟在地上，順勢將婦人推倒在地，雙手緊掐頸部長達5分鐘，直到婦人窒息死亡。

陳男為避免被人發現，將柯婦抱進貨櫃屋內，拉下婦人上衣和褲子侮污辱屍體，之後拿取婦人機車置物箱內的皮包，並取走現金1950元，離去之際還將工寮大門上鎖，並將作案時上衣和鑰匙丟進大肚溪內，家屬發現柯婦中午還未返家，到處找人，發現柯婦機車停在工寮外，用磚塊破壞門鎖，進到貨櫃屋內發現老婦。

陳男一度辯稱自己犯案前吸食強力膠，無法控制情緒，並稱自己12歲時開始吸食強力膠，1天可達28至200條，醫院曾診斷有藥癮導致的器質性精神疾病，但經鑑定未能證明陳男在犯案時有因疾病影響他對現實環境的判斷，且陳男離開現場時還將大門上鎖，僅拿走現金，丟棄相關證物，拖延被發現時間，顯示當時仍有判斷能力。

陳姓男子涉嫌勒斃婦人後還侮辱屍體，彰化地院判處無期徒刑，可上訴。記者林敬家／翻攝
陳姓男子涉嫌勒斃婦人後還侮辱屍體，彰化地院判處無期徒刑，可上訴。記者林敬家／翻攝
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屍體強盜殺人
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