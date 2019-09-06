緝毒史上罕見烏龍 東檢意外破獲重大毒品走私

2019-09-06 12:52 中央社 台東縣6日電



台東地檢署5日宣布破獲2起漁船走私毒品案，共起出約1500公斤毒品，其中金海銘號漁船走私案，因內鬨、走相同航線、錯誤的指認等4個烏龍環節，讓檢警「意外」破獲這起走私案。

台東地檢署、台東縣警察局、海巡署東部分署偵辦藍悅號海釣船走私近900公斤安毒案，5日宣布破案同時偵結起訴。不過，記者會現場卻出現2份起訴書，一份是有關藍悅號海釣船的，一份是金海銘號漁船的。

專案小組今年5月間偵辦藍悅號毒品走私案時，先於5月9日在蘭嶼外海查扣藍悅號，隨後在5月10日晚上於台東富岡漁港查獲金海銘號漁船上有600多公斤愷他命。

專案小組起初研判，金海銘號應是藍悅號的母船，在外海將近900公斤的安非他命交給藍悅號；不過，當專案小組將藍悅號查扣在富岡港時，金海銘號竟然也停泊在富岡港內，距離藍悅號不到50公尺，為何不逃跑讓專案人員納悶。

經過近4個月的抽絲剝繭，專案小組發現，金海銘號漁船並不是藍悅號的母船，2條船走私雖發生在同一時間，同一地點，但分屬2個不相干的毒品走私案。其中，金海銘號是因為出現4次烏龍環節，讓專案小組「意外」破獲。

根據起訴書指出，金海銘號的林姓船主因缺錢，於是透過管道與廖姓毒梟接頭，然後僱請朱姓船長駕船，前往泰國走私。

金海銘號於5月1日凌晨在泰國外海從一艘小船上接下600多公斤的愷他命，然後駛往中國大陸廈門，準備將愷他命交給中國大陸人士。

不過，在中途中，因林姓船主、朱姓船長與廖姓毒梟對報酬談不攏，5月9日朱姓船長憤而將船開往台東富岡港。

專案小組比對藍悅號5月9日航行軌跡時，發現金海銘號也在差不多時間經過同樣航線，於是鎖定金海銘號是與藍悅號接駁毒品的船；再者，金海銘號是大船，不該開入富岡港，因此專案小組更確定金海銘號是藍悅號的母船。

在這樣研判下，專案小組於是借提在押的藍悅號鄭姓船長指認，鄭姓船長看到金海銘號被查扣，竟隨口回答金海銘號就是母船，專案小組隨即申請搜索票，順利在金海銘號漁船搜出600多公斤愷他命。

根據專案小組人員透露，藍悅號與母船交貨時是在晚上，實際上鄭姓船長並未看清楚母船是否為金海銘號，只是順著專案小組詢問而回答，讓專案小組破了案。

金海銘號漁船走私案，因朱姓船長一時氣憤，將漁船掉頭從廈門開往台東，又航行藍悅號走過航跡；接著不尋常地駛進富岡港，引起外界注意；最後在鄭姓船長錯誤指認下，被當作是藍悅號的接駁船偵辦，讓這起神不知鬼不覺的走私案曝光，讓專案小組「意外」破獲600多公斤毒品大案。