鄰居為了移電桿問題爭吵 拉扯間二人都被鐮刀割傷

2019-09-05 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市梧棲區今天發生鄰居爭吵演變成拿刀傷人事件。

住梧棲區中華路的60歲卓姓男子和44歲王姓男子是鄰居，他們今天為了家門口一根電桿的移動位置問題爭吵，當時正好有測量人員在現場。

兩人發生爭執後，卓男涉嫌拿著鐮刀，雙方爭吵的時候，鐮刀割傷王的頸部和腰部，左姓男子在拉扯時手也受傷，二人都被送醫，沒有生命危險，卓被依殺人未遂罪嫌移送法辦。