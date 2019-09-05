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鄰居為了移電桿問題爭吵 拉扯間二人都被鐮刀割傷

2019-09-05 22:40聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市梧棲區今天發生鄰居爭吵演變成拿刀傷人事件。

住梧棲區中華路的60歲卓姓男子和44歲王姓男子是鄰居，他們今天為了家門口一根電桿的移動位置問題爭吵，當時正好有測量人員在現場。

兩人發生爭執後，卓男涉嫌拿著鐮刀，雙方爭吵的時候，鐮刀割傷王的頸部和腰部，左姓男子在拉扯時手也受傷，二人都被送醫，沒有生命危險，卓被依殺人未遂罪嫌移送法辦。

梧棲殺人台中市
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