親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新北擄人分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

李猶龍遭約談 新聞科業務兩天前移竹縣長室

Yahoo網站當機中！搜尋、購物都遭殃 網友錯愕

台東破獲1500公斤毒品 可供650萬人次施用

2019-09-05 15:24中央社 台東縣5日電

台東地檢署偵辦近1500公斤毒品走私案，今偵結將前2線2星警官李哲銘等16人提起公訴。檢方表示，毒品市價超過40億元，可供650萬人次施用，如流入市面將造成莫大危害。

台東縣警察局關山分局、台東分局數月前接獲情資，毒梟將從柬埔賽走私毒品以蘭嶼為中繼站，從台東富岡漁港上岸。

台東地檢署檢察長張曉雯指示主任檢察官連思藩、黃榮德和檢察官邱亦麟，會同台東縣警察局、海巡署、刑事局組成聯合專案小組。

5月9日藍悅號海釣船前往蘭嶼外海接駁毒品，準備將毒品從蘭嶼龍門碼頭運送到台東時，遭警方會同海巡人員攔截，起出重829.44公斤安非他命。

專案人員比對藍悅號航跡時，發現不久前，金海銘漁船也航行過同樣路線，然後進入富岡港，台東縣警察局刑警大隊和台東分局偵查隊，於5月10日搜索金海銘號起出627.9公斤重愷他命。

專案小組深入追查，前蘭嶼派出所所長李哲銘，擔任牽線人，接洽藍悅號和毒梟接頭；另外，金海銘和藍悅號分屬不同走私案。

專案小組經過近4個月的偵辦，今天召開記者會宣布偵結，藍悅號走私案起訴包括李哲銘等11人，金海銘號漁船走私案起訴林姓船主等5人。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，藍悅號部分，因李姓前警官投資失利，找上同樣缺錢的藍悅號鄭姓船長，要利用藍悅號走私毒品，2人透過李姓中間人和走私毒品集團接頭，走私毒品集團告知鄭姓船長，於5月9日前往蘭嶼外海與來自柬埔賽的母船接洽，搬運829.44公斤安非他命。

當藍悅號要返回接近小蘭嶼時，專案小組會同海巡查緝艇前往攔截。在台灣等著接貨的走私集團成員和李哲銘接獲消息後，展開逃亡。

黃榮德表示，李姓警官夥同另1名李姓毒梟從新北市萬里區的漁港偷渡離開台灣，準備前往大陸，但因途中李姓男子身體不適，漁船返回台灣，後來李姓警官自知難逃，打消偷渡念頭，並主動投案。

專案小組經過近4個月偵辦，總計逮捕包括2名張姓金主、及李哲銘等11人，提起公訴。

另外，負責聯絡毒品來源和接洽上游提供毒品的陳姓、張姓核心人物尚未到案。

另外，金海銘號漁船走私部分，黃榮德表示，因林姓船主缺錢，透過郭姓、洪姓男子認識廖姓毒梟，共謀走私愷他命，接著雇請朱男當船長，於5月初前往泰國接貨，627公斤的愷他命。

這批毒品原要運往中國廈門，但因林姓船主、朱姓船長和廖姓毒梟對報酬談不攏，朱姓船長於5月9日憤而將船開回台東富岡港，不巧因航跡和藍悅號相似，被藍悅號專案誤認為是藍悅號走私的母船，意外登船查獲毒品，總計5名涉案人員提起公訴。

黃榮德表示，2案合計查獲毒品將近1500公斤，市價超過新台幣40億元，數量甚鉅，亟為罕見，若流入市面恐供650萬人次施用，嚴重危害國民身心，為宣示政府打擊毒品之決心，2案被告，其中李姓前警官具體求刑有期徒刑12年，其餘具體求刑有期徒刑13年至7年不等，並請併科高額罰金。

今天記者會，法務部常務次長張斗輝親臨嘉勉，致贈慰勞品由承辦檢察官邱亦麟代表接受，台灣高等檢察署檢察長王添盛也贈慰勞品由關山分分局長潘仕能、台東查緝隊隊長許宏銘代表接受。

張斗輝表示，台東地檢署偵案這次毒品案，從剛開始的掌握線索，接著以科學方法辦案，向上溯源，成功追緝共犯，是一個相當成功的範例，希望日後各地緝毒能以台東地檢署為範例。

毒品台東走私
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

影／樂團「茄子蛋」前鼓手持大麻交保 短褲女帶錢護他衝

2019-09-05 15:07

蔡沁瑜丈夫李猶龍遭約談 新聞科業務兩天前移新竹縣長室

2019-09-05 15:04

蔡沁瑜丈夫李猶龍遭約談 郭辦：郭台銘完全信任蔡

2019-09-05 14:15

李猶龍被約談 蔡沁瑜：如果沒違法就要還我們清白

2019-09-05 14:02

涉公車私用達5個月？ 蔡沁瑜丈夫李猶龍遭約談

2019-09-05 13:39

新竹檢警偵辦疑公車私用案 縣文化局長李猶龍遭約談

2019-09-05 13:10

疑非首次！茄子蛋前鼓手涉持大麻被逮 「剛買還沒吸」

2019-09-05 11:27

桃市府養工處爆弊案 鄭文燦：要把害群之馬找出來

2019-09-05 10:07

追車案羈押爭議：警方的情緒勒索何以潰敗？

2019-09-05 09:48

建立刑案資料庫 南市警一分局偵查隊與時俱進科學辦案

2019-09-05 08:47

W毒趴案定讞 土豪哥將再入獄

2019-09-05 00:11

殺手連開6槍 桃園角頭家門前遭狙殺

2019-09-05 00:02

北市林森地下道汽機車擦撞 中年男騎士急救後不治

2019-09-04 20:25

桃園江姓角頭 住家前遇埋伏槍手狙殺身亡

2019-09-04 19:24

被嗆「你沒錢幹麻來喝酒」 男暴怒持刀大砍對方頭

2019-09-04 17:22

確定坐牢！W命案「土豪哥」朱家龍 判關2年10月定讞

2019-09-04 17:13

假廣告連環騙 警破詐團收簿手集團逮22人

2019-09-04 17:10

國際警察合作論壇 跨洲打毒品犯罪

2019-09-04 16:03

警政署國際緝毒研討會 蔡英文：與各國共突破執法困境

2019-09-04 13:00

苗栗檢警破獲卓蘭商店遭開2槍案 8人到案起獲4支槍

2019-09-04 12:25

北市酒吧驚傳砍人 男子身中多刀急救中

2019-09-04 11:31

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

妹子「白皙裸背」讓萬人暴動 竟釣出本尊回應：我龍潭歐巴桑啦

2019-09-04 18:51

震驚！ 新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

2019-09-05 11:21

涉公車私用達5個月？ 蔡沁瑜丈夫李猶龍遭約談

2019-09-05 13:39

林口錢莊大亨遭擄分屍 6員工疑為錢聯手殺害老闆

2019-09-05 13:37

婚紗掛豬腳...勇士迎娶真人版「BIG MOM」 網嘆：必須列隊致敬

2019-09-04 20:15

桃園江姓角頭 住家前遇埋伏槍手狙殺身亡

2019-09-04 19:24

獨／桃園市府爆弊案遭搜索 2官商交保

2019-09-05 07:03

新北市分屍案 錢莊老闆被分屍3塊火燒滅跡

2019-09-05 11:50

新竹檢警偵辦疑公車私用案 縣文化局長李猶龍遭約談

2019-09-05 13:10

影／桃園橡膠工廠大火黑煙衝天5公里外可見 民眾憂空汙

2019-09-05 08:51

桃市府養工處爆弊案 鄭文燦：要把害群之馬找出來

2019-09-05 10:07

她遭男友背叛躲超商崩潰！暖女遞「4行紙條」安慰 網淚：天使下凡

2019-09-04 20:26

影／新北分屍埋嫌犯宜蘭阿公菜園裡 開挖只剩骨骸

2019-09-05 13:43

確定坐牢！W命案「土豪哥」朱家龍 判關2年10月定讞

2019-09-04 17:13

台東史上最大毒品走私 前警官遭求處12年期徒刑

2019-09-05 09:54

蔡沁瑜丈夫李猶龍遭約談 郭辦：郭台銘完全信任蔡

2019-09-05 14:15

影／錢莊大亨遭擄殺害 屍體連燒一天一夜只剩灰

2019-09-05 15:43

疑財務糾紛惹殺機！ 遭殺害分屍男子6月已失聯

2019-09-05 12:13

新竹市客雅溪暴漲 淹沒4車幸無人受困

2019-09-04 17:21

美食外送員「每天出車禍」 警點關鍵原因提醒勿違規

2019-09-05 12:25

平交道死傷事故 台鐵景美=北埔列車延誤

2019-09-05 08:43

李猶龍被約談 蔡沁瑜：如果沒違法就要還我們清白

2019-09-05 14:02

芎林縣農會前電線桿被撞斷 文山路及竹22線大停電

2019-09-04 19:35

蔡沁瑜丈夫李猶龍遭約談 新聞科業務兩天前移新竹縣長室

2019-09-05 15:04

台鐵區間車擦撞8旬老翁 傷者送醫火車受延誤

2019-09-05 09:27

出示學歷證明 總統告賀德芬

2019-09-05 00:05

畜牧場員工跌攪拌機身亡 南區職安中心勒令停工究責

2019-09-04 16:31

移民署專員陪人頭老公至大陸 還教來台賣春女應對面談

2019-09-05 12:26

新北殺人棄屍宜蘭 警方封鎖現場將開挖

2019-09-05 11:31

台美無引渡互助 掏空校產他今天出不了國

2019-09-04 18:39

燒屍棄埋菜園 嫌犯阿公：孫子2個月前半夜烤肉

2019-09-05 15:06

老公出軌1千萬安撫髮妻 小三獲寬恕法官不受理公訴

2019-09-05 09:14

和15歲小女友嘿咻判刑8個月 法院：不知違法是硬拗

2019-09-05 08:28

鑽井訓練 中油女員工遭重擊亡

2019-09-05 00:01

影／潮汐變化綠島5潛客差點被浪沖走 海巡官兵及時援救

2019-09-05 14:03

被嗆「你沒錢幹麻來喝酒」 男暴怒持刀大砍對方頭

2019-09-04 17:22

滿載礦泉水散落一地 駕駛吃罰單外加支付清理費

2019-09-04 17:29

當選無效郭明賓不服上訴 遭台南高分院駁回

2019-09-05 12:18

北市林森地下道汽機車擦撞 中年男騎士急救後不治

2019-09-04 20:25

W毒趴案定讞 土豪哥將再入獄

2019-09-05 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top