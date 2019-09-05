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影／樂團「茄子蛋」前鼓手持大麻交保 短褲女帶錢護他衝

2019-09-05 15:07聯合報 記者林伯驊╱即時報導

去年金曲勇奪2獎的樂團茄子蛋，前鼓手「小賴」賴姓男子昨晚涉持有大麻遭查獲，高雄地檢署訊後今上午命令1萬元交保，不過他約10點獲命令具保，卻直到下午2點，一名疑似他女友的短褲女子才前來辦保，幾乎已達4小時的候保時限；小賴步出法警室，女子突然喊「借我過一下」，擠開大批記者上前護著他，迅速搭上車。

據了解，該短褲女子疑似小賴的女朋友，今天下午1點50分許現身雄檢，穿短褲，戴帽子及口罩，提黑色袋子，但為躲避媒體，先跑到郵局，才又折回來法警室辦理交保，全程不發一語。

小賴獲得交保一走出法警室，也戴帽子及口罩，完全遮住臉，此時短褲女子突然大喊「借我過一下」，接著擠開記者，手搭小賴肩上迅速往門外走，記者趕緊追上問「吸毒多久」、「毒品哪裡買的」，兩人完全沒回頭答話，坐進已在路邊等候的白色轎車離去。

小賴昨天晚間10點多，在高雄三民區自立一路遭到高市警保安大隊員警盤查，發現身上有包約5公克的大麻，依違反毒品危害防制條例，移送雄檢偵辦。

據指，小賴辯稱剛買毒品就被逮，尚未吸食，但疑似不是首次施用毒品，檢警將採尿化驗釐清。不過小賴今天上午9點20分許移送至雄檢，9點50分檢方命令1萬元交保，依刑事訴訟法規定候保時間4小時，短褲女子約1點50分時限將屆才到。

樂團茄子蛋前鼓手「小賴」（左二起）由疑似女友的短褲女子護著他衝出雄檢。記者林伯驊...
樂團茄子蛋前鼓手「小賴」（左二起）由疑似女友的短褲女子護著他衝出雄檢。記者林伯驊／攝影
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樂團茄子蛋前鼓手「小賴」昨晚涉持有大麻被查獲。記者林伯驊／攝影
樂團茄子蛋前鼓手「小賴」昨晚涉持有大麻被查獲。記者林伯驊／攝影
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疑似小賴的女友拿1萬元來辦交保。記者林伯驊／攝影
疑似小賴的女友拿1萬元來辦交保。記者林伯驊／攝影
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疑小賴的女友前來辦保。記者林伯驊／攝影
疑小賴的女友前來辦保。記者林伯驊／攝影
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茄子蛋前鼓手「小賴」下午2點獲得交保。記者林伯驊／攝影
茄子蛋前鼓手「小賴」下午2點獲得交保。記者林伯驊／攝影
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樂團茄子蛋前鼓手「小賴」（左二起）涉持毒交保1萬元，今下午疑似女友來班他辦保。記...
樂團茄子蛋前鼓手「小賴」（左二起）涉持毒交保1萬元，今下午疑似女友來班他辦保。記者林伯驊／攝影
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