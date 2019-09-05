新北殺人棄屍宜蘭 警方封鎖現場將開挖

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2019-09-05 11:31
聯合報 記者
羅建旺
╱即時報導
新北市傳出殺人棄屍，棄屍地點在宜蘭，新北市警方偵辦，追至宜蘭。警方初步調查，棄屍地點在壯圍郷壯濱路巷子裡，警方已封鎖現場，並向檢察官報告，將要開挖現場查證。
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