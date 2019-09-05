震驚！ 新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

2019-09-05 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市林口區今天驚傳殺人分屍案，林口警分局目前已經逮獲三名嫌犯，三人涉嫌將一名男子殺害分屍後，棄屍在宜蘭礁溪，目前警方已經在宜蘭封鎖現場，鑑識人員正前往蒐證中。 新北市林口區今天驚傳殺人分屍案，林口警分局目前已經逮獲三名嫌犯。記者袁志豪／攝影 分享 facebook

【聯合報 記者羅建旺╱即時報導】新北市傳出殺人棄屍，棄屍地點在宜蘭，新北市警方偵辦，追至宜蘭。警方初步調查，棄屍地點在壯圍郷壯濱路巷子裡，警方已封鎖現場，並向檢察官報告，將要開挖現場查證。