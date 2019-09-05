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震驚！新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

震驚！ 新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

2019-09-05 11:21聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市林口區今天驚傳殺人分屍案，林口警分局目前已經逮獲三名嫌犯，三人涉嫌將一名男子殺害分屍後，棄屍在宜蘭礁溪，目前警方已經在宜蘭封鎖現場，鑑識人員正前往蒐證中。

新北市林口區今天驚傳殺人分屍案，林口警分局目前已經逮獲三名嫌犯。記者袁志豪／攝影
新北市林口區今天驚傳殺人分屍案，林口警分局目前已經逮獲三名嫌犯。記者袁志豪／攝影
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【聯合報 記者羅建旺╱即時報導】新北市傳出殺人棄屍，棄屍地點在宜蘭，新北市警方偵辦，追至宜蘭。警方初步調查，棄屍地點在壯圍郷壯濱路巷子裡，警方已封鎖現場，並向檢察官報告，將要開挖現場查證。

林口分屍案
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