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北市林森地下道汽機車擦撞 中年男騎士急救後不治

2019-09-04 20:25聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市林森南路地下道今天下午6時許發生1起車禍意外， 1輛自小客車在接近地下道出口時，與一輛機車發生擦撞，導致年約40歲的男性機車騎士當場倒地，失去呼吸心跳，救護人員將其送往台大醫院搶救，該男仍於晚上8時許傷重不治，詳細情形仍待警方釐清。

台北市林森南路地下道今天下午6時許發生1起車禍意外。圖／擷取自Google Ma...
台北市林森南路地下道今天下午6時許發生1起車禍意外。圖／擷取自Google Map
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台大醫院機車騎士車禍
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