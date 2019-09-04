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幫派分子江宗霖遇襲身亡 親友曾見黑衣人徘徊

2019-09-04 20:35中央社 桃園4日電

桃園市龍潭區江姓角頭，今天下午2時許在住家前，欲開車出門時遇槍手埋伏狙殺，身中數...
桃園市龍潭區江姓角頭，今天下午2時許在住家前，欲開車出門時遇槍手埋伏狙殺，身中數槍倒臥血泊身亡。聯合報記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭區今天下午驚傳尋仇槍擊案，幫派分子江宗霖遭人以行刑式朝頭部開槍身亡。親友表示，江母告別式前一晚曾看到黑衣人在附近徘徊，懷疑可能是槍手先來為行凶勘查地形。

龍潭區中正路三坑段大平郵局附近，下午約2時40分驚傳槍響，48歲的幫派分子江宗霖在老家旁，遭2名身穿雨衣的槍手朝頭部以行刑方式連開數槍，槍手隨即逃逸無蹤，警消獲報到場，江宗霖已沒有呼吸心跳，送醫後仍不治。

江宗霖家屬表示，江宗霖近年來多在國外活動，事業也轉往海外，家人不了解他在台灣的交友情況，但前腳才剛剛送走江母，江宗霖又遭開槍身亡，讓家中的氣氛更加低迷，傷心的家人希望警方早日抓到凶手，還家屬一個公道。

現場目擊民眾表示，槍手身穿雨衣、戴口罩，但就外觀、身形推論，感覺年紀不大，2人以步行方式接近江宗霖，並在江宗霖要上車之際朝江宗霖開槍，隨後則狂奔離去並消失巷弄中。

附近居民說，江母的告別式就在老家舉辦，前一晚也曾看到有黑衣人在附近徘徊，原本以為是來關心江母後事的友人，但對照下午槍擊情形，懷疑黑衣人可能是先來為行凶勘查地形。

龍潭警方表示，已經調閱監視器掌握犯嫌身分，並積極偵辦中，但截至晚間7時，2名犯嫌仍逍遙法外。

地方知情人士指出，「貓霖幫」數年前從石門山發跡，剛開始只是強佔地盤並向攤販收取保護費，但因手段凶狠、動輒對人暴力相向，迅速發展成黑幫組織，「貓霖幫」也曾開設法律事務所掩護暴力討債工作，犯案地點遍及桃園各地，94年曾遭桃園地檢署起訴求刑。

幫主江宗霖曾鼓勵在幫內擔任「軍師」的輔大法律系畢業生黃中勛報考司法官，以做為暴力討債等不法犯罪的保護傘，也重用曾在台北縣警局擔任刑警的薛宗翰擔任副幫主，這種黑幫漂白轉型模式和香港電影「無間道」如出一轍而名噪一時。

幫派槍擊
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