桃園江姓角頭 住家前遇埋伏槍手狙殺身亡

2019-09-04 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭區綽號「貓霖」的江姓角頭，今天下午2時許在大平郵局旁住家前，遇2名穿雨衣的埋伏槍手押人連開6槍，江男遭狙殺頭部及胸部中彈，倒臥血泊中，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍不治身亡。行兇槍手企圖搶路人車輛未果，趁混亂徒步逃逸，警方朝糾紛尋仇方向，追查釐清案情中。

糾號「貓霖」的江姓角頭（49歲），在桃園龍潭石門山一帶，經營土地買賣開發，以及地方社團、攤販管理，糾眾圍事、處理債務糾紛，從中牟暴利。攤販若有不從，動輒攤位被幫眾公然破壞毀塤，江男曾多次入獄，是地方頗具知名度的道上角頭。

江姓角頭數年前把投資重心轉往東埔寨發展，據傳撈偏門在詐騙事業方面，賺了不少錢；前幾年江男還大手筆，購買全桃園唯一一輛的麥拉倫超跑。近年江男行事低調，昨天他剛辦完母親喪事，沒想到隔天就在住家前，遇埋伏槍手狙殺身亡。

警方今天下午2時38分獲報，龍潭大平郵局前，有男子中槍倒臥血泊，警方一度誤以為是發生搶劫案。到場警網發現，身中數槍江姓角頭，經送國軍桃園總醫院，頭部、胸部中槍傷重不治，封鎖現場蒐證釐清案情。