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確定坐牢！W命案「土豪哥」朱家龍 判關2年10月定讞

2019-09-04 17:13聯合報 記者林孟潔╱即時報導

「土豪哥」朱家龍3年前在W飯店毒趴，造成在場郭姓女模吸毒過量暴斃，一、二審判朱10年徒刑，台灣高等法院更一審依鑑定報告，認定郭女在毒趴前已長期施用PMA毒品，難以認定朱等人提供毒品和郭女的死有因果關係，改依轉讓禁藥罪判朱2年10月徒刑，並裁定100萬元交保。最高法院今天駁回上訴定讞，朱家龍確定要入獄；另外，蔡逸學、洪聖晏被各判刑2年6月定讞。

最高法院認為，朱家龍已和死者家屬達成和解，且原判決認事用法及量刑均沒有問題，認為檢方上訴主張重判，以及朱等人上訴認為量刑過重，均無理由，故駁回上訴，全案確定。另因刑事訴訟法已修法，檢方得逕行拘提。

朱家龍、蔡逸學、洪聖晏2016年12月3日起連續多日，在W飯店開趴，提供含有禁藥的軟糖、梅片、咖啡包等，給參加派對的人施用，郭女因多天混和施用毒品，出現神智不清症狀，送醫急救仍因中毒性休克、多重器官衰竭死亡。一、二審以郭女體內驗出多種毒品反應，依轉讓禁藥致死罪，判朱家龍10年、提供毒品的洪聖晏10年6月、蔡逸學10年徒刑，遭最高法院撤銷發回更審。

高院更一審認為，依法醫研究所鑑定意見，郭女體內PMA濃度超標數倍，極可能是造成郭女死亡原因，郭女血液中其他毒品濃度，未達致死標準，加上郭女六公分頭髮均驗出PMA，顯示案發前四個月內持續施用PMA。

朱及其他轉讓毒品的對象中，沒人尿液、頭髮中驗出PMA，無法認定朱等人提供給郭女的毒品中含有PMA成分。若郭女沒有自行施用PMA，在飯店內吸食朱等人轉讓的毒品，不會發生死亡結果。

合議庭認為，郭女自行長期施用過量PMA，屬個人行為，朱等人轉讓禁藥和郭女死亡沒有因果關係，且朱等人也無法預見郭女會死亡，變更檢方起訴的轉讓禁藥致死罪名，改以轉讓禁藥罪判刑，另審酌朱等人犯後彼此卸責、避重就輕，難認有悔意，加上3人轉讓禁藥長達5天，毒品種類和人數眾多，罪責較單次轉讓禁藥重。朱家龍在更一審宣判前與郭家達成和解，並付完賠償金。

朱家龍。本報資料照片
朱家龍。本報資料照片
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毒品毒趴W飯店
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