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假廣告連環騙 警破詐團收簿手集團逮22人

2019-09-04 17:10聯合報 記者陳金松╱即時報導

22歲劉姓男子涉嫌擔任詐騙集團收簿手首腦，在網路刊登假借貸廣告騙取民眾存摺和提款卡，再在宮廟吸收成員或廣告徵人，代出面領包裹或當車手領錢；刑事局偵一大隊會同苗栗、桃園和嘉義市警方，半年內陸續逮捕劉等22人移送偵辦，檢方聲押劉男獲准，繼續追查詐團上游，其餘21人交保、請回。

警方年初獲報，有民眾透過網路廣告借貸，遭騙走存摺和提款卡後淪為詐騙集團人頭戶；刑事局偵一隊會同三地警方追查，發現類似廣告很多，打著「0利息」、「低利息」、「秒借」、「沒工作都借」等口號，利誘需錢孔急民眾上門，再騙取存摺和提款卡。

警方說，劉嫌等人為了製造斷點，先在網路購物平台創設帳號刊登虛偽商品，製造大量假交易，取得完成交易超商配送的條碼後，再騙借款人前往超商電腦機台列印寄件單，將帳戶等資料寄到指定超商，使單據寄件、實際寄出、收貨皆為不同人，防止警方追查。

劉再於宫廟吸收成員，或以虛偽公司行號在網路上刊登徵人，高薪利誘不知情的求職青少年、學生，至超商領包裹，製造第二層斷點。取得存摺、提款卡，再將帳戶資料交給上游詐騙機房，或指揮成員提領贓款上繳。

警方4月起先在苗栗逮捕部分車手和收簿手，再跟監、比對提款畫面、路口監視器及過濾電信、網路、金融等資訊，又陸續在苗栗、桃園、台中、彰化、高雄等地逮捕其他成員，上月27日拘捕劉姓主嫌等3人到案，瓦解該收簿手集團。

刑事局破獲詐團收簿手集團，查扣30多本人頭戶存摺。記者陳金松／攝影
刑事局破獲詐團收簿手集團，查扣30多本人頭戶存摺。記者陳金松／攝影
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詐團假廣告以各種優惠利誘條件，騙取需錢孔急民眾提供金融機構資料。刑事局提供
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詐騙集團超商廣告
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