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響應骨髓捐贈 海巡弟兄挽袖一起助人

2019-09-04 15:58聯合報 記者游振昇╱即時報導

海巡署中部分署平時維護中部地區海域海岸治安及安全外，助人活動也不落人後，今天響應「世界骨髓捐贈者日」，配合慈濟基金會與慈濟骨髓幹細胞中心在中部分署舉辦骨髓捐贈驗血建檔活動，近百位海巡人員熱情響應，希望能順利配對成功，拯救血液疾病患者家庭。

慈濟基金會說明，基於「尊重生命」的理念，為全球的血液疾病患者，爭取生存的權利，截至今年7月底已逾43萬7千筆資料建檔，拯救了31個國家地區，5千4百多個家庭，其中台灣就有2千1百多例骨髓捐贈。

驗血活動過程中，慈濟志工一對一細心說明，讓參與海巡人員了解「捐髓救人，無損已身」，中部分署第三岸巡隊上尉江政哲在參與捐贈驗血後表示：「我原本對骨髓捐贈是否會產生後遺症，一直抱存著疑問」，他聽完慈濟志工解說後，了解原來骨髓捐贈不是想像中的那麼可怕，也真正認識造血幹細胞的概念，知道骨髓移植是許多白血病患者活下去的最後希望，雖然配對成功的機率可能不到十萬分之一，他說會將自己骨髓捐贈的理念想法傳達給身邊的親友，鼓勵大家加入骨髓捐贈行列，讓白血病患者的生存希望無限擴大。

中部分署分署長扶大桂表示，中部分署弟兄基於「人溺己溺」精神，平時戮力於救生救難工作，搶救中部沿海每一次發生的危難事件，為的就是保障人民的生命財產安全，今天配合慈濟基金會的骨髓捐贈驗血活動，可以將這份精神擴及全國乃至於全世界，更是證明大愛無國界。

海巡署中部分署響應慈濟捐贈骨髓公益活動，挽袖驗血建檔。圖／海巡署提供
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海巡署中部分署響應慈濟捐贈骨髓公益活動，挽袖驗血建檔。圖／海巡署提供
海巡署中部分署響應慈濟捐贈骨髓公益活動，挽袖驗血建檔。圖／海巡署提供
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慈濟患者海巡署
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