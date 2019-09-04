國際警察合作論壇 跨洲打毒品犯罪

2019-09-04 16:03 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



國際警察首長協會(IACP)會長（左２起）、總統蔡英文、內政部長徐國勇，一同為跨境打擊毒品犯罪比讚。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

國際警察合作論壇4日盛大登場，邀請國際警察首長協會(IACP)會長，及多國警政首長嘉賓來台，共計有30多個國家、100多名外賓參與兩天的研討。總統蔡英文表示，政府今年成立毒品防治基金，要解決少年毒品問題；更持續跟各國簽訂警政互助協議，打造嚴密的國際安全網。

打擊跨境犯罪

研討會分3個面向、5個主題進行 探討：一、偵查方面專題討論「毒品犯罪趨勢及挑戰」、「毒品犯罪偵查策略」及「打擊跨境犯罪之新興國際合作模式」。二、司法方面強調「共同打擊跨境犯罪與司法互助」功能，並深入探討跨國防制策略等議題。三、國際合作方面交流「國際執法組織合作打擊跨境犯罪之挑戰及機會」。

內政部長徐國勇說，除汲取國外執法單位對毒品犯罪的防制策略外，大會也會分享我國查緝跨境毒品犯罪之作為與經驗。期望透過此一論壇，以實務執法為主，學術論述為輔，凝聚各國打擊跨境毒品犯罪共識，強化我國與各國跨境偵查犯罪之夥伴關係與機制，並促成未來犯罪情資交流及犯罪事證交換。

跨部會研討交流

我政府繼去年打詐國際研討會成功後，再度以打擊跨境毒品犯罪為主題，展現與世界各國合作緝毒之決心。由內政部、外交部、大陸委員會、法務部、財政部關務署及海洋委員會海巡署等六大部會共同主辦。

研討會國內來賓有駐華使節代表與內政、外交、法務、關務、海巡、警政、警大、中正大學等政府及學術部門專家學者參與。洽邀來自學界及實務界學有專精的官員、專家與學者擔任主持人、講者及與談人，就專長領域提出專題報告、案例解析及經驗分享。

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