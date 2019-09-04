警政署辦國際緝毒研討會 蔡英文、徐國勇將出席致詞

2019-09-04 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會今展開，我國邀來國際警察首長協會（IACP）會長，以及多國警政首長擔任嘉賓，現場共30多國、350多位外賓參加，以打擊跨境毒品犯罪為主題，展現我國與全球合作緝毒決心，總統蔡英文、內政部長徐國勇也出席致詞。

蔡英文說，我國施用新興毒品死亡人數，獲得有效抑制，也成立毒品防制基金，解決少年毒品問題，更深入社區，透過警民合作，反毒通報，打擊犯罪，也跟印尼、日本等國家合作，打擊重大毒品案件，未來將持續跟各國簽訂毒品司法互助、警政合作及共同打擊犯罪的協議，一起突破執法困境。

蔡英文表示，現場毒品防制人員多年來打擊毒品犯罪，盼借由各位專業經驗，讓國際合作議題上有更多交流，因應對策，而毒品問題是國際社會挑戰，絕不會容忍毒品氾濫。

徐國勇說，跨國毒販集團彼此有聯繫，各國執法機關也必須聯繫，其有跨境性、跨國性、集團性及營利性，而我國檢警憲調、海關、海巡對防毒不遺餘力，也結合教育部等相關局處，對已染毒的毒犯幫助戒毒。

徐國勇指出，合作論壇表達反毒決心，代表全球合作打擊毒品決心，盼台灣經由各國經驗分享，讓經驗精進。