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警政署辦國際緝毒研討會 蔡英文、徐國勇將出席致詞

2019-09-04 13:00聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會今展開，我國邀來國際警察首長協會（IACP）會長，以及多國警政首長擔任嘉賓，現場共30多國、350多位外賓參加，以打擊跨境毒品犯罪為主題，展現我國與全球合作緝毒決心，總統蔡英文、內政部長徐國勇也出席致詞。

蔡英文說，我國施用新興毒品死亡人數，獲得有效抑制，也成立毒品防制基金，解決少年毒品問題，更深入社區，透過警民合作，反毒通報，打擊犯罪，也跟印尼、日本等國家合作，打擊重大毒品案件，未來將持續跟各國簽訂毒品司法互助、警政合作及共同打擊犯罪的協議，一起突破執法困境。

蔡英文表示，現場毒品防制人員多年來打擊毒品犯罪，盼借由各位專業經驗，讓國際合作議題上有更多交流，因應對策，而毒品問題是國際社會挑戰，絕不會容忍毒品氾濫。

徐國勇說，跨國毒販集團彼此有聯繫，各國執法機關也必須聯繫，其有跨境性、跨國性、集團性及營利性，而我國檢警憲調、海關、海巡對防毒不遺餘力，也結合教育部等相關局處，對已染毒的毒犯幫助戒毒。

徐國勇指出，合作論壇表達反毒決心，代表全球合作打擊毒品決心，盼台灣經由各國經驗分享，讓經驗精進。

這次研討會由內政部警政署舉辦。警政署表示，研討會為期2天，會中分成偵查、司法及國際合作3面向，再切成5主題探討，目的在於，吸收國外有關毒品犯罪國際趨勢及防制策略，同時分享我國查緝跨境毒品犯罪的經驗。

內政部警政署今舉行「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會。記者蔡翼...
內政部警政署今舉行「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會。記者蔡翼謙／翻攝
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內政部警政署今舉行「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會。記者蔡翼...
內政部警政署今舉行「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會。記者蔡翼謙／翻攝
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內政部警政署今舉行「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會。記者蔡翼...
內政部警政署今舉行「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會。記者蔡翼謙／翻攝
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內政部警政署今舉行「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會。記者蔡翼...
內政部警政署今舉行「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會。記者蔡翼謙／翻攝
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總統蔡英文今出席「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會。記者蔡翼謙...
總統蔡英文今出席「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪」研討會。記者蔡翼謙／攝影
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毒品徐國勇蔡英文
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