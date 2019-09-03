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英國打擊犯罪署緝毒組長來台 與北市大安警分局交流

2019-09-03 19:37聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

英國國家打擊犯罪署查緝毒品組組長LAWRENCE GIBBONS職掌英國高端毒品犯罪調查，他應今年國際警察首長協會邀請來台參訪，其中一個行程拜訪台北市大安警分局，分享「毒品打擊及防制作為」，並提出英國打擊毒品的方向。

大安警分局派出副分局長黃國珍、偵查隊長車宇基、偵查隊及派出所毒品查緝績效優異員警參與，大安警分局表示在打擊毒品方面，以深入社區，廣蒐情資，即時破獲毒品案件；並落實出獄後毒品人口調驗制度，執行安居緝毒專案及結合第三方警政，整合政府其他部門及民間資源，走入社區查緝毒品。

由於大安區屬市中心，位居北市交通樞紐，警方針對犯罪是流動或游動態樣，在大安區域熱時熱點攔檢、場所臨檢及掌握情資「向上溯源」，追溯上游供毒及製毒，以打擊非法毒品。

LAWRENCE GIBBONS則提出英國查緝經驗與建議，指出英國毒品管制分級為3級（即A、B、C等3級）與我國第1至第4級分類大同小異，雖同屬管制毒品國家，但濫用成癮毒品種類與台灣有別，同樣也善用向上溯源的策略，打擊毒品販運及製造等源頭網絡。

英國發展與引進隱蔽性執法偵查技術，積極與通訊業者合作，因應利用智慧型手機及通訊軟體，從事毒品販運犯罪防制。

LAWRENCE GIBBONS對於台灣警方深入耕耘社區、結合地方資源、利用第三方警政，及利用出獄後毒品人口調驗制度，以遏止再犯等作為表示肯定，並多次提問以求詳盡瞭解。

大安警分局說這次交流獲益良多，他山之石可以攻錯，外賓經驗分享將做為警分局毒品打擊與防制作為的借鏡。

英國國家打擊犯罪署查緝毒品組組長LAWRENCE GIBBONS職掌英國高端毒品...
英國國家打擊犯罪署查緝毒品組組長LAWRENCE GIBBONS職掌英國高端毒品犯罪調查，他應今年國際警察首長協會邀請來台參訪，其中一個行程拜訪台北市大安警分局，分享「毒品打擊及防制作為」，並提出英國打擊毒品的方向。圖／記者廖炳棋翻攝
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英國國家打擊犯罪署查緝毒品組組長LAWRENCE GIBBONS職掌英國高端毒品...
英國國家打擊犯罪署查緝毒品組組長LAWRENCE GIBBONS職掌英國高端毒品犯罪調查，他應今年國際警察首長協會邀請來台參訪，其中一個行程拜訪台北市大安警分局，分享「毒品打擊及防制作為」，並提出英國打擊毒品的方向。圖／記者廖炳棋翻攝
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英國國家打擊犯罪署查緝毒品組組長LAWRENCE GIBBONS職掌英國高端毒品...
英國國家打擊犯罪署查緝毒品組組長LAWRENCE GIBBONS職掌英國高端毒品犯罪調查，他應今年國際警察首長協會邀請來台參訪，其中一個行程拜訪台北市大安警分局，分享「毒品打擊及防制作為」，並提出英國打擊毒品的方向。圖／記者廖炳棋翻攝
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毒品英國反毒

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