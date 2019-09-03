影／「臂盾」怎破窗？ 中警教官直接拿報廢車示範

2019-09-03 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第四警分局近日獲得犁記餅店等善心企業捐贈「臂盾」40面，協助警方在第一線執勤，分局受贈後，認為需要規劃實務訓練，讓第一線警員遇到突發狀況時，才能派上用場，因此委請常訓教官林坤壯從昨天開始，每天分兩梯次在春社靶場開課，並利用報廢車輛，直接讓警員操作，以便在遭遇持刀歹徒、精神疾病患者的攻擊時，能夠有充足的經驗應對。

台中市警局常訓教官林坤壯表示，目前第四警分局一共有40面臂盾，分別配置在巡邏車與派出所、分局的值班台，不過因臂盾不是台中市警局官方配發的裝備，第一線警員如果沒有學習過相關的操作方式，以及實際的操作的話，遇到突發狀況時，就無法發揮臂盾的功用，因此從昨天開始，安排每天2梯、一周4天、為期2周的訓練課程，讓警員實際操作臂盾、警棍破窗。

林坤壯說，要讓警員實際使用臂盾、警棍操作破窗，就必需要有實際的車輛供演練，所以特別委請報廢車廠，提供8輛的報廢車，提供警員實作，警員有了實際操作破窗的經驗，加上反覆練習後，遇到突發狀況，就有充足的經驗應對。