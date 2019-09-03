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柴犬咬傷貓飼主衝突 小貓摔落地面慘死

2019-09-03 14:33聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

李姓女子與洪姓同事分租大樓房屋分住，李女男友帶來的柴犬咬傷洪養的小貓。洪質問李女發生經過，兩人發生肢體衝突。洪指控李女涉嫌抓起幼貓，朝地板重傷致死，違反動物保護法。李女稱男友扶她起身，不慎讓幼貓墜地。檢方認為李女非故意傷害動物，且兩人事後和解，予以不起訴處分。

基隆地檢署不起訴處分書指出，李、洪是同事，兩人在基隆市中正區觀海街共租房屋居住。今年5月31日李女的鍾姓男友來造訪，並帶來他養的柴犬進屋，隔天晚上小貓腹部被柴犬撕咬，受傷流血。

洪回家得知小貓受傷，質問李女事情經過發生口角，洪出手毆打李女，並將她摔倒在地。正為小貓止血的鍾男看見兩人打在一起，抱著小貓上前勸阻。洪指控李女從鍾男手中搶過小貓，順勢將牠朝地板重摔，造成小貓頭顱變形等傷勢致死。

李女辯稱，當天柴犬和小貓在客廳玩耍，她去曬衣服。聽到犬貓爭吵聲回到客廳，看見柴犬正在咬小貓身體，趕緊將犬貓分開，並由鍾男幫小貓止血，她在房間幫柴犬治療。

李女說，洪返家得知小貓受傷一再質問，她回應打架，並因急著處理柴犬的傷，沒有多加理會。洪伸手抓她衣領，她撥開後，洪又出手毆打她，還將她摔倒在地。她因頭部撞地暈昡，男友扶她起來時，小貓被她的手不小心碰到，掉落地板，並非她故意摔貓。

檢方認為，柴犬咬傷小貓後，李女和鍾男有分頭救治。小貓應是鍾男要扶李女起身時，不慎掉落，並非李女故意抓起來重摔地面，李女並無故意傷害或使動物受傷害之意。李女與洪事後和解，洪表示不願再追究，偵結不起訴。

李姓女子與洪姓同事分租大樓房屋分住，洪指控李女涉嫌把她養的幼貓摔死，違反動物保護...
李姓女子與洪姓同事分租大樓房屋分住，洪指控李女涉嫌把她養的幼貓摔死，違反動物保護法。檢方認為李女非故意傷害動物，且兩人事和和解，予以不起訴處分。記者邱瑞杰／攝影
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柴犬基隆

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