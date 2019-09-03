6刀刺到肚破腸流還砍斷鄰居手筋 老翁：我失去理智了

2019-09-03 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園77歲張姓老翁和王姓鄰居長期相處不睦，今年7月1日再起口角，張竟拿1把生魚片刀朝王肚子猛刺，還大吼「世界只有你能活，別人不能活嗎？」還邊追邊攻擊，一共朝王刺了6刀，害對方腸子外露、左手筋也被砍斷一度命危，張坦承「自己失去理智」，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，張翁和王男之前就因龍潭區龍平路房子牆壁滲水問題屢屢發生口角，張因此懷恨在心萌生殺意，當天下午3點多又和王再度因牆壁問題大吵，張跑回家拿了1把切生魚片的尖刀，直接朝王的腹部猛刺2刀，還揚言「世界只有你能活，別人不能活嗎？」等語。

王身負重傷痛得倒臥在地，但張見他翻身時又繼續往對方左胸腹部再補1刀，王浴血往大馬路方向奔逃還不停喊「救命」，但張仍不罷休繼續追趕，甚至繼續朝他腹部再刺3刀，王最後倒臥血泊失去意識，後來張翁自行打電話報警，轄區警員到場見張全身是血，趕緊叫救護車將他送醫。

而王一度命危，經急救雖撿回一命，但其胸部受到多處穿刺傷，併氣胸、橫隔膜破裂，小腸多處穿孔、大腸破裂及肝臟撕裂傷，就連左手腕肌腱也被砍斷受損，右手掌也遭砍傷；警方並在事發現場查獲張翁作案用的生魚片刀，訊後依殺人未遂罪嫌將他送辦。

檢方訊時，張坦承和王積怨已久，但矢口否認有殺人犯意，辯稱沒有朝他心臟、脖子等重要部位攻擊，只想要攻擊王的肚子，當時沒有想太多，因為自己「已經失去理智了」，但後來有自行打電話報警。

附近住戶則說，當時有看到王滿身是血一直大喊「救命」，隨後張就持刀追趕過來往他身上刺，後來張就說要去派出所自首，他也拿家門前監視器畫面給警方；醫院診斷指出，王傷勢嚴重，若未及時送醫有生命危險之虞。