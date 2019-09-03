影／吃羊肉爐遇前女友爆口角 竟拿武士刀砍傷勸架友人

2019-09-03 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區昨晚發生當街砍人案，男性主嫌已遭到逮捕到案；據瞭解，疑似男子不滿前女友日前提出分手，2人在羊肉爐店內巧遇，當場爆發口角衝突，引起女子的幾名友人上前勸說，卻公親變事主，反而遭到男子糾眾將他們砍成重傷，警方於今日凌晨3時許，將嫌犯逮捕並依殺人未遂送辦。

砍人主嫌邱姓男子（54歲）因日前與李姓女子（41歲）分手耿耿於懷，昨晚11時許在新莊區復興路上1間羊肉爐店遇上，邱男立即就上前質問邱女「憑什麼分手！」2人在店內爆發口角衝突，令現場氣氛尷尬緊張。

2位同行用餐的李女友人，林姓（48歲）、吳姓男子（49歲）馬上起身勸說，卻惹得邱男惱羞成怒，打電話叫來另外5名友人助陣，幾人隨即在店內大打出手，邱男竟還從車上拿出木製武士刀及殺魚刀，直接就往吳及林的身上劈去，就連店家出面調停都沒用，全部在店內打成一團。

據瞭解，李女因不滿邱男長期家暴才會提分手，但卻沒想到邱竟會持刀傷人；受傷的女子友人因全身多處刀傷，隨即被送往醫院急救，在場勸架的店員也因被圍毆，造成多處擦挫傷，幸包紮治療後沒有大礙。