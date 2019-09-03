打擊毒品 北市大安警和英國打擊犯罪署交流

2019-09-03 14:27 中央社 台北3日電



國際警察首長協會今年邀各國警政毒品查緝單位相關首長來台與會，其中，英國國家打擊犯罪署代表特別到台北市警察局大安分局參訪，並就打擊毒品和相關防制作為進行交流。

大安分局今天發布新聞稿表示，國際警察首長協會（IACP）今年邀請各國警政毒品查緝單位相關首長來台與會，藉此強化跨國警察合作及警政交流，觀摩學習。

來訪外賓之一的英國國家打擊犯罪署查緝毒品組組長吉彭斯（Lawrence Gibbons），他職掌英國高端毒品犯罪調查，昨天特別到大安分局進行雙方座談，包括副分局長黃國珍、偵查隊長車宇基及相關隊員，以及轄下派出所毒品查緝績效優異員警都一同參與。

大安分局表示，會中針對相關毒品打擊及防制作為進行分享、交流。內容包括分局位處北市交通樞紐，針對犯罪流動態樣，會在區域熱時、熱點進行攔檢，以及場所臨檢和向上溯源。

此外，還有深入社區廣蒐情資，即時破獲毒品案件；以及出獄後的毒品人口調驗制度，以遏止再犯；執行安居緝毒專案及結合第三方警政，整合官民資源，走入社區查緝毒品，讓民眾安居樂業。

大安分局說，英方與會人士對上述經驗分享，給予反饋與建議，認為英國毒品管制分級為三級，和台灣毒品四級分類大同小異，同屬管制毒品國家，但濫用成癮毒品種類則與台灣有別，不過善用向上溯源策略，打擊毒品販運及製造源頭網絡。

同時，發展與引進隱蔽性執法偵查技術，積極與通訊業者合作，因應利用智慧型手機及通訊軟體，從事毒品販運犯罪防制；另對台警深入耕耘社區、結合地方資源和利用第三方警政等作為，都深表肯定。

國際警察首長協會創立於1893年，是公認歷史最悠久、組織規模最龐大的非政府國際警察組織。